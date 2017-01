People’s Choise Awards 2017, tagli di capelli e look. Pochi giorni fa, il 18 gennaio 2017, al Microsoft Theater di Los Angeles si è tenuta la 43esima edizione dei People’s Choice Awards, premi che vengono assegnati ogni anno agli attori del cinema, a quelli della televisione, ai cantanti e a personalità di internet. Le bellissimi stars hanno sfoggiato look ed abiti magnifici e scintillanti per l’occasione….

Look e tagli di capelli ai People’s Choise Awards 2017: Jennifer Lopez e Gwen Stefani.

La bellissima Jennifer Lopez ha letteralmente conquistato il pubblico con un abito a sirena nero, col corpetto tempestato di cristalli scintillanti, firmato Reem Acra. La bella Jennifer ha sfoggiato un taglio di capelli lungo, con un styling raccolto con coda bassa.Anche la bellissima Gwen Stefani ha indossato un outifit firmato Reem Acra, un completo mini con top corto a reggiseno e gonna corta con voilants, nei toni del celeste/azzurro.

Look e tagli di capelli ai People’s Choise Awards 2017: Ruby Rose, Sarah Jessica Parker, Blake Lively, Krisen Bell!

Taglio di capelli corto per la conduttrice ed attrice Ruby Rose, che ha stupito con un completo pantalone arancio, con pantaloni a tre quarti attillatissimi e giacca lasciata aperta: outfit di tendenza firmato Veronica Beard. Bellissimo look per Blake Lively, che stupisce con minidress tutto frange, firmato Elie Saab. L’attrice sfoggia un taglio di capelli lunghissimo ed uno styling ultraliscio. Look di grande effetto per l’attrice Sarah Jessica Parker, con un magnifico abito effetto lamè, decollettè con maniche staccate e volant sulla gonna, firmato J.Mendel Haute Couture. Tagli di capelli lunghi e stylig liscio per la bellissima attri. Bellissimo taglio wob, bob con onde morbide, colore biondo chiarissimo per l’attrice Kristen Bell, che ha indossato una tuta laminata nei toni del grigio, decolettè, firmata Rasario.

People's Choice Awards 2017, tutti i look e tagli di capelli: Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Bla... 1 su 5