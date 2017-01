Riforma delle pensioni. Dopo l’avvio della prima fase del confronto sulle pensioni, frutto dell’accordo tra il Governo Renzi ed i sindacati, iniziata con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio e delle misure in essa contenute sulle pensioni, le parti sociali attendono di dare inizio alla cosiddetta “fase 2”. Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno inviato una lettera al Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, per richiedere la convocazione del tavolo di confronto sulle pensioni, come previsto dalla fase 2 contenuta nel verbale d’intesa sottoscritto lo scorso 28 settembre.

Nel verbale d’intesa sulle pensioni, il Governo e le OO.SS. si sono impegnate a proseguire il confronto per la definizione di ulteriori misure di riforma del sistema di misure di riforma del sistema di calcolo contributivo, per renderlo più equo e flessibile, per affrontare il tema dell’adeguatezza delle pensioni dei giovani lavoratori con redditi bassi e discontinui, per favorire lo sviluppo del risparmio nella previdenza integrativa, mantenendo la sostenibilità finanziaria e il corretto rapporto tra generazioni insiti nel metodo contributivo.

Pensioni scuola, le ultime novità.

In tema di pensioni, in particolare del comparto scuola, la Flc Cgil ha segnalato che il Miur ha prorogato al 23 gennaio 2017 la scadenza per la presentazione della domanda di dimissioni attraverso le istanze online.

“Nei giorni scorsi avevamo sollecitato uno slittamento della scadenza, anche alla luce dei numerosi malfunzionamenti del sistema”, ha segnalato il sindacato. “Ci è stato anche comunicato che a breve sarà attivata una specifica procedura per permettere la presentazione delle domande a chi rientra nelle categorie per le quali la legge di stabilità ha esteso tale possibilità (opzione donna e salvaguardie). Per quanto riguarda l’Ape e l’Ape social, in considerazione dell’entrata in vigore dal 1 maggio 2017, i relativi provvedimenti potrebbero richiedere più tempo”.