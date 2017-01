Serie A, anticipi 21° giornata: probabili formazioni, diretta tv e ultime news di Chievo-Fiorentina e Milan-Napoli. L’anticipo delle 18:00 di domani, sabato 21 gennaio 2017 è Chievo-Fiorentina, dallo Stadio Bentegodi di Verona. I viola sono reduci dall’impresa contro la Juventus di domenica scorsa e ora credono di potersi inserire nella lotta per un posto in Europa League. Il Chievo Verona ha perso 3-1 contro l’Inter a San Siro sabato scorso e viene da un periodo negativo (4 sconfitte consecutive, tra campionato e Coppa Italia).

Paulo Sousa punterà su Babacar, perchè Kalinic (squalificato) è in procinto di trasferirsi al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, in cambio di 38 milioni di euro. Possibile occasione dal primo minuto per Ilicic, escluso nella gara contro la Juventus. Il Chievo di Rolando Maran col solito 4-3-1-2, con Birsa trequartista dietro le punte Meggiorini e Pellissier. Non convocato Floro Flores, che è stato ceduto ieri al Bari.

Serie A, anticipi 21° giornata: probabili formazioni, diretta tv e ultime news.

Alle 20:45, scendono in campo Milan e Napoli per un grande classico del calcio italiano, che nella seconda metà degli anni ’80 rappresentava la sfida scudetto per eccellenza. Il Milan di Vincenzo Montella (37 punti e una partita in meno) ha pareggiato lunedì scorso per 2-2 a Torino e cerca punti preziosi per insidiare il terzo posto del Napoli (41 punti). La squadra di Maurizio Sarri ha liquidato il Pescara 3-1 e viene da tre vittorie consecutive (tra campionato e Coppa Italia).

Il rossoneri giocheranno col suo classico 4-3-3, ma dovrà fare a meno degli squalificati Romagnoli e Locatelli sostituiti da Gomez e Pasalic. Sarri dovrebbe puntare sul suo tridente dal baricentro basso (Callejon-Mertens-Insigne) ma non è escluso l’ingresso a partita in corso del nuovo acquisto Leonardo Pavoletti. Saranno indisponibili El Kaddouri, Ghoulam, Koulibaly (impegnati in Coppa d’Africa) e probabilmente Chiriches. Il Milan cerca riscatto dopo le ultime due brutte figure con il Napoli (4-0 l’anno scorso a San Siro e 4-2 a settembre a Napoli). Diretta TV: Chievo-Fiorentina (ore 18:00, Sky Calcio 1 e Premium Sport), Milan-Napoli (ore 20:45, Sky Calcio 1 e Premium Sport).