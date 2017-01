Sleepless - Il Giustiziere: recensione in anteprima del nuovo film d'azione con Jamie Foxx

Sleepless – Il Giustiziere, recensione in anteprima. Il premio Oscar Jamie Foxx torna al cinema con un nuovo film d’azione Sleepless – Il giustiziere, per la regia del regista svizzero Baran Bo Odar. Insieme a lui nel cast anche Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, Tip Harris, Gabrielle Union, Scoot McNairy. Il fim uscirà nelle sale italiane il 2 febbraio 2017 con Notorious Pictures. Sleepless – Il Giustiziere è il remake del film francese La Nuit Blanche e pur rimanendo fedele all’originale non riesce ad elevarsi a film di qualità. Nonostante i tentativi del regista e degli attori di realizzare qualcosa di spettacolare, Sleepless – Il Giustiziere si perde nei soliti clichè da film americano.

Sleepless – Il Giustiziere: quando non è chiaro il confine tra giusto e sbagliato, tra bene e male.

La storia è quella di Vincent Downs (Jamie Foxx), un poliziotto di Las Vegas che da due anni lavora sotto copertura per smascherare un traffico di cocaina, tra casinò di lusso e poliziotti corrotti. Quando Vincent Downs fa sparire accidentalmente un carico di droga, si riversano su di lui le ritorsioni di due boss; uno di loro, Stan Rubino (Dermot Mulroney), fa rapire il figlio di Vincent e promette di riconsegnarlo solo dopo aver recuperato il prezioso carico. Da questo momento inizia una sfida contro il tempo per cercare di recuperare la droga, ma a complicare le cose ci si mette la poliziotta Jennifer Bryant (Michelle Monaghan), la quale lo pedina credendolo un poliziotto corrotto. Tutta l’azione si svolge nell’arco di una sola giornata e quello che si respira è principalmente è quanto il tutto risulti surreale. La sceneggiatura, scritta da Andrea Berloff con il contributo dello stesso Jamie Foxx, lascia celato qualche dettaglio che avrebbe sicuramente contribuito a migliorare l’intero film.