Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 gennaio 2017. «Il piano di Beatrice». Le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) mostrano che Beatrice ha appena scoperto di avere recuperato la sensibilità alle gambe e questo significa poter ritornare a camminare come prima. Prova a fare qualche passo, ma Melli le spiega che è meglio andarci piano per non compromettere questa inattesa guarigione. La Hofer comunque vuole mantenere il segreto per poter continuare a ingannare Friedrich che ha deciso di prendersi cura di lei perché crede che la donna abbia tentato il suicidio per essere stata rifiutata da lui. Perciò la dark lady pensa che se Stahl sapesse della sua guarigione, la scaccerebbe.

«Una ragnatela di inganni…». Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) rivelano che Melli promette che non ne farà parola con nessuno, ma c’è chi se ne accorge e vuole usare il segreto contro di lei. Infatti David nota che sua madre potrebbe aver ripreso a camminare e nel dubbio preferisce indagare per capire se la donna sta mettendo in atto una strategia per ingannare Friedrich oppure no. La situazione di Clara ingannata e delusa da quella che lei considerava essere una sua amica potrebbe essere sfruttata da Melli che la userebbe per ricattare Beatrice, la quale resta dell’opinione che la donna sia come la figlia, ma si sbaglia dato che non è a conoscenza del suo disturbo comportamentale. David affronta la madre e le fa capire di essere pronto a smascherarla se continua nel suo inganno ai danni del padre di Luisa.