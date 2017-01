Un passo dal cielo 4, le anticipazioni del 26 gennaio 2017: la gelosia di Vincenzo

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni della terza puntata del 26 gennaio. Stasera, venerdì 20 gennaio 2017, andrà in onda la seconda puntata di Un passo dal cielo 4, l’amata fiction Rai che quest’anno vede come protagonista Daniele Liotti. La messa in onda della seconda puntata della fiction era prevista per ieri, 19 gennaio, ma i tragici eventi dovuti alla slavina caduta sull’hotel Rigopiano ha indotto i vertici Rai a decidere di mandare in onda uno speciale Porta a Porta. Prima di vedere quali sono le anticipazioni della puntata di Un passo dal cielo 4 in onda martedì 24 gennaio 2017, vediamo le anticipazioni della puntata di stasera. Durante la prima puntata in onda martedì scorso, abbiamo conosciuto il nuovo capo della forestale, Francesco Neri. L’uomo nasconde un terribile passato: il figlio Marco di appena 7 anni è morto, e dopo questa tragica scomparsa il rapporto con la moglie Livia non ha retto: la donna è scomparsa senza dire nulla e senza lasciare traccia. Francesco, distrutto dal dolore, chiede trasferimento in un tranquillo paese del Sud Tirolo, San Candido. Qui, durante un’indagine che vede coinvolto il maestro di una comunità che si rifugia tra le montagne, Francesco ritrova Livia, che, dopo la morte del bambino, ha sperato di trovare pace unendosi alla comunità… Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda stasera, Francesco tenterà di aprire gli occhi a Livia e cercherà di farla allontanare dalla comunità.

Il commissario Vincenzo Nappi è in piena crisi con Eva: a causa dell’accordo stipulato con Fedez, il commmissario è stato costretto a lasciare la casa in cui viveva con Eva e ha chiesto ospitalità e Huber. In casa del collega, Nappi conosce Cristina, la sorella di Huber tornata a San Candido per preparare il suo matrimonio. Intanto una giovane donna viene trovata in fin di vita, e polizia e forestale indagano.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di giovedì 26 gennaio 2017: la polizia sospetta di Francesco.

La terza puntata di Un passo dal cielo 4 andrà in onda giovedì 26 gennaio 2017. Secondo le anticipazioni ufficiali della terza puntata di Un passo dal cielo 4, giovedì 26 gennaio 2017 assisteremo al rapimento di un medico. Francesco, grazie al suo grande intuito, capisce che la tecnica usata dai sequestratori è frutto di un addestramento militare. A San Candido accade un’altra tragedia: una donna viene trovata in fin di vita. La polizia ha dei sospetti, e questi si concentrano su Francesco… Vincenzo Nappi, intanto, non tollera più la presenza di Fedez e cerca di far saltare il contratto tra lui ed Eva…