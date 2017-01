Valanga su hotel, gli aggiornamenti. Si continua a cercare, a scavare nella neve, all’hotel Rigopiano, continuando a sperare di trovare qualcuno ancora in vita, anche se della sperata vita non ci sono più segnali: nè i cani dei soccorritori, infatti, hanno recepito un minimo rumore, un lamento, un respiro. Nella giornata di mercoledì, a causa delle incessanti nevicate, l’hotel era rimasto isolato ed i clienti, d’accordo con i proprietari della struttura, avevano optato tutti per una partenza in giornata. La strada per andar via, però, era bloccata dalla neve, e già dal primo mattino l’hotel aveva contattato chi competente per la pulizia della strada, ma nel pomeriggio ancora non era possibile abbandonare il resort. Poi il boato, la valanga che ha spostato di 10 metri l’hotel. Una valanga devastante, che è riuscita ad introdursi violentemente negli ambienti dell’hote, in particolar modo in quelli dei piani superiori.

Valanga su hotel, si continua a scavare tra la neve.

Le persone che si trovavano all’interno dell’hotel al momento della tragedia si suppone siano circa 35, e fin ora sono stati estratti solo due corpi. I soccorritori hanno lavorato senza sosta e continuano a scavare con la speranza, sempre più debole, di trovare ancora qualcuno in vita.

Valanga su hotel, individuate sei persone vive.

Sei persone vive sono state individuate dai soccorritori. Tra queste ci sarebbe anche una bambina. I sei superstiti si trovano nella zona della cucina ma non sono stati ancora estratti. I pompieri stanno parlando con queste persone. Sul posto ci sono anche alcuni uomini del personale del 118 che stanno cercando di prestare soccorso ai superstiti.