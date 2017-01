Ambra Angiolini e Lorenzo Quaglia, ultime news gossip di oggi 21 gennaio 2017

Ambra Angiolini e Lorenzo Quaglia, ultime news. Prima i rumour sui giornali, poi la lunga assenza dalle immagini sul social e infine l’apparizione da sola alle recenti sfilate milanesi, dove è stata ospite di Giorgio Armani. In molti credevano che Ambra Angiolini fosse tornata single. Dopo molte settimane l’attrice è ha pubblicato un post social in cui appare insieme al suo compagno Lorenzo Quaglia. Condividendo una foto di sé stessa teneramente poggiata sulla spalla del modello, Ambra ha scritto su Instagram: “……e poi l’amore che non fa mai male”, aggiungendo anche l’emoji di un cuore.

Ambra Angiolini e Lorenzo Quaglia sempre più innamorati!

La coppia piace molto al pubblico ed ai numerosissimi fans di Ambra, che non perdono occasione per pubblicare commenti alla foto, come ad esempio “siete stupendi”, “Complimenti!!”, “Tanto belli e speciali”. Altri manifestano il rimpianto per la fine dell’amore con Renga, altri ancora sono felici per la ritrovata serenità dell’attrice accanto al nuovo compagno. La Angiolini, tra pochi mesi compirà 40 anni, oggi si sente una donna serena e il suo carattere le piace più che 20 anni fa. “Non me ne frega nulla. Non sono una di quelle che amano festeggiare i compleanni, anche se mi farà piacere essere festeggiata. Mi piaccio più adesso che a 20 anni: il mio carattere è migliorato”, aveva dichiarato a Vanity Fair.