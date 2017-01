Amici 2016-2017 Ed. 16: un serale un po’ turbolento. Dalle ultime news e anticipazioni di Amici Ed. 16 si legge che Maria De Filippi (conduttrice e autrice del programma) alla vigilia del serale ha perso un altro cavallo di battaglia. I pilastri ormai noti al pubblico telespettatore non ci saranno. Hanno dato il loro addio Emma Marrone e Virginia Raffaeli. Il ruolo di chi saranno i giurati e i coach del programma è ancora in fase di decisione e altri colpi di scena potrebbero avvenire.

Amici 2016-2017 Ed. 16: rapporto inclinato tra Maria De Filippi ed Emma Marrone?

Si suppone, inoltre, che tra Emma Marrone e Maria De Filippi ci sia qualcosa che non va, dopo il rifiuto di Emma di partecipare come coach nella fase serale del talent. I rumors si sono diffusi in seguito alla mancata partecipazione di Emma alla prima puntata di C’è posta per te. In molti, però, sostengono sia sia trattato solamente di un problema “metereologico”. Ritornando ai pilastri del programma anche Sabrina Ferilli, migliore amica di Maria, l’ha “abbandonata”. Dal settimanale Oggi si evince che , dopo tre stagioni, l’attrice ha deciso di dedicarsi ad altri progetti professionali rinunciando così a far parte della giuria di Amici. I nomi certi che vedremo al serale, dunque, sono quelli di Morgan ed Elisa, mentre restano ancora in forse quelli di Gianna Nannini e Giorgia.