Amici 2017 Ed. 16, la diretta della puntata di oggi sabato 21 gennaio 2017. Inizia su Canale 5 come ogni sabato alle 14.10 una nuova puntata di Amici 2017 Ed. 16 con lo speciale dedicato alle sfide a squadre. Il talent di Maria De Filippi, in onda tutti i giorni anche su Real time alle 13.50, rivelerà i volti e soprattutto le doti dei possibili talenti del futuro. A proposito di talenti di Amici, oggi saranno ospiti in puntata i La Rua, la band che lo scorso anno ha fatto ben parlare di se nel programma.

Amici 2017 Ed.16: la puntata di oggi, la diretta dello speciale del sabato.

Nello speciale della puntata di oggi di Amici 2017 Ed. 16 su Canale 5 vedremo dunque i La Rua esibirsi nel loro ultimo singolo e la puntata proseguirà con le tante ed appassionanti sfide tra i ragazzi. Cosa succederà nella puntata dello speciale di oggi sabato 21 gennaio 2017 di Amici 2017 Ed. 16? Lo scopriremo tra poche ore…

