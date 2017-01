Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: continua la sfida a squadre e scontro tra Alessio e Di Francesco. Nella puntata di oggi di Amici 2017 Ed. 16 il secondo scontro della sfida a squadre riguarda la gara tra gli inediti. Boosta ha lavorato sull’arrangiamento di Scusa di Thomas (“Una ballad per limonare”). Moro si è occupato dell’inedito di Francesco, intitolato Tu sei l’amore. Vince Thomas 3-2 grazie al voto decisivo di Zerbi. Di Francesco gli dice: “A parte qualche imprecisione vocale penso che tu abbia una sesta marcia che devi ancora ingranare”. Moro dice: “Ammiccherei un po’ di meno alle telecamere, tu sei bello nella tua semplicità”. È la volta del ballo, Sebastian in un passo a 5 contro Oliviero in un assolo. Il secondo esclude Garrison dalle votazioni. Vince Oliviero 3-2 ma si sprecano gli elogi anche per Sebastian. Canto e questa volta è Mike Bird ad esibirsi nell’inedito Closer che ha preparato con Boosta.

Alessio si era lamentato con Di Francesco per come Boosta aveva modificato la base del suo inedito. Risultato? Per lui “solo” una cover. Il componente dei Subsonica si difende: “Da produttore il nostro mestiere è mettere i vestiti addosso al cantante, rispettandolo. Mi sono innervosito perché non ne sapevo niente e perché non posso accettare queste perplessità. Ci vuole rispetto per il mio lavoro. Sul tuo pezzo, che ritengo mediocre, non credo moltissimo ma avevo fatto un vestito che ti potenziava. Dovevi avere la pazienza e la voglia di metterti in gioco! E fidati di chi ne sa più di te!. A volte la fretta di sentirsi artisti già arrivati blocca la crescita…”.

Amici 2107 Ed. 16: continua la scontro tra allievo e professore.

Alessio si difende: “Non volevo screditare il lavoro di Boosta”. Ma il prof prosegue: “Sei arrogante. E l’arroganza è un sintomo terribile di mediocrità”. Il ragazzo deve accontentarsi di cantare Mercy. E vince Mike 3-2. Thomas va in sfida contro Lucas. I vincitori della gara tra gli inediti sono Riccardo e Federica che potranno produrre un altro inedito. E lui già lo canta dal vivo.