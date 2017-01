Le ultime news di Amici 2017 Ed. 16: Ospiti della trasmissione e problematiche sugli schieramenti. Ospiti della puntata di oggi di Amici 2017 Ed. 16 il frontman dei La Rua che fa il suo ingresso in studio ringraziando il pubblico per il sostegno avuto dopo l’esclusione da Sanremo Giovani. E la band, che partecipò al talent l’anno scorso, canta proprio quel brano, Tutta la vita questa vita. Parte la sigla iniziale voluta dalla Celentano, che ha colpito la De Filippi: “Rappresenta una sorta di perversione in te”, le dice. Si inizia ad entrare nel vivo della gara. Francesco ha lasciato in panchina Federica, Giada e Valentina. Riccardo ha escluso Lo Strego e se stesso. Ma a Federica viene data comunque la possibilità di cantare Questo piccolo grande amore. I voti dei professori per Federica sono altissimi, addirittura Di Francesco le ha dato 11. E, durante le prove generali, l’altra squadra la riteneva schierabile e l’aveva elogiata. Ad alcuni allievi Federica non piaceva e hanno deciso di non schierarla ma i professori insorgono consigliando a Federica di farsi sentire e non solo cantando, la sua esibizione era a dir poco eclatante.

Le ultime news di Amici 2017 Ed. 16: la sfida a squadre.

Comincia la sfida a squadre con una prova di ballo: assolo di Kledi per Vittoria e passo a due di Kledi per Giulia. Vittoria non fa votare Garrison e perde 3-2. La Peparini elogia Vittoria perché ha ballato da sola e ha avuto meno tempo per prepararsi. La Celentano insorge: “Giulia si è data una mossa ed era meno moscia, Vittoria a livello interpretativo e di movimento era carina ma tecnicamente c’erano dei problemi”. Kledi interviene e dice la sua: “Vittoria ha ballato discretamente ma ho visto Giulia cresciuta e più donna”.