Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: la sfida di oggi sabato 21 gennaio 2017. Nella puntata di oggi di Amici 2017 Ed. 16 si assiste alla sfida di canto Thomas-Lucas, il titolare ricanta il suo inedito Scusa mentre lo sfidante esegue la cover Talkin’bout a revolution. Per Thomas Fast car e per Lucas l’inedito Ciao. Federica sorride imbarazzata, ci sarà qualcosa tra lei e Lucas?. La gara viene giudicata da Sara Andreani della Warner e vince Thomas. La seconda sfida a squadre inizia con il ballo: passo a tre per Cosimo contro assolo per Lorenzo. Cosimo esclude Lo e vince. La Peparini commenta: “Lo adoro ma avrei votato Lorenzo per l’impegno”. Cosimo vorrebbe ballare anche con la Celentano e Kledi. La Titova sarà contenta…

Amici 2017 Ed. 16: continua la sfida.

È il turno di Shady che, “per provocazione”, avvicina l’asta davanti ai professori (“Così li guardo negli occhi”) e canta Mi sono innamorato di te. Ma scoppia a piangere nel finale e commenta: “Non l’ho cantata benissimo”. Michele risponde cantando e ballando sulle note di Feel good. Pubblico in piedi, ma Di Francesco: “Questo era il pezzo peggiore che faceva Michele, era a un passo dall’imitazione. Francesco, non devi compiacerti degli applausi del pubblico!”. Vince Shady, per Braga è l’esibizione della svolta. La squadra di Francesco ha perso e manda in sfida (di canto) Mike. Si vedrà in futuro.

