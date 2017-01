C’è posta per te anticipazioni puntata di stasera sabato 21 gennaio 2017. Nuova puntata di C’è posta per te stasera sabato 21 gennaio 2017 in onda su Canale 5. Maria De Filippi, che si prepara a sbarcare a Sanremo nelle prossime settimane per la conduzione del Festival di Sanremo 2017, torna in prima serata su Canale 5 con la terza puntata di C’è posta per te, il programma di successo mediaset giunto alla ventesima edizione.

C’è posta per te, anticipazioni, news, look: gli outfit Belen Rodriguez e Maria De Filippi.

L’appuntamento di stasera C’è posta per te si preannuncia davvero speciale, a partire dagli ospiti della puntata, ossia Belén Rodriguez e Riccardo Scamarcio. Bellissimo look per la Rodriguez e la De Filippi per la serata. Dalle prime foto che si vedono della puntata, possiamo ammirare Belen in rosso. La showgirl indosserà un abito longuette rosso, con ampio spacco sulla gamba, con bretelline e scollo a v. A completare l’outfit sandali argentati, con fibbie sottili. In fatto di capelli la Rodriguez opterà per una coda di cavallo bassa. Look impeccabile ed elegantissimo anche per la padrona di casa, Maria De Filippi, che indosserà un tubino nero svasato al ginocchio, con righe sottili bianche, e decolletè nere con tacchi e plateaux altissimi!

Questa settimana sono due le storie che coinvolgeranno altrettanti amatissimi personaggi della tv e del cinema, che regaleranno un momento indimenticabile ad alcuni protagonisti della terza puntata. Anche stasera le sorprese speciali organizzate dalla redazione di C’è posta per te!