Cosa vedere stasera in tv? La guida tv di stasera, tutti i programmi tv di sabato 21 gennaio 2017 su Rai, Mediaset e su La7 e le anticipazioni e le ultime news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda sabato sera, 21 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il programma Cavalli di Battaglia. Su Canale 5 vedremo il people show C'è posta per te.

La guida tv di stasera, tutti i programmi tv di sabato 21 gennaio 2017. Le ultime anticipazioni di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

La seconda puntata dello spettacolo vedrà come ospiti artisti del calibro di Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Max Tortora, Neri Marcorè, Lillo e Greg.

La guida tv, programmi tv di Rai 2 di sabato 21 gennaio 2017

Su Rai 2 vedremo il serial tv N.C.I.S. Los Angeles. La trama, CNate Getz, psicologo dell’N.C.I.S., salta un appuntamento con Hetty mentre si trova in missione sotto copertura. Il team scopre che Nate sta lavorando con un noto leader criminale.

Le ultime anticipazioni di Rai 3 di sabato 21 gennaio 2017.

Su Rai 3 andrà in onda il programma Sono innocente. Un programma sulla “giustizia malata”. “Sono innocente” scaverà come detto sul lato umano, partendo però dal raccontare le palesi ingiustizie sopportate da queste persone che poi a distanza di tempo possono anche essere dichiarate innocenti, ma a che prezzo?

La guida tv completa di stasera, tutti i programmi tv di sabato 21 gennaio 2017. Le ultime anticipazioni di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Su Rete 4 andrà in onda il film Ruslan. La trama, Ruslan Drachev, scrittore di thriller dai trascorsi criminali, scopre che la figlia Lanie sta per sposare un malavitoso. L’unico modo per salvarla è quello di usare le stesse armi dei suoi nemici.

Su Canale 5 andrà in onda il people show C’è posta per te. Condotto da Maria De Filippi, dove sono protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti. Le anticipazioni della nuova puntata, due le storie che coinvolgono amatissimi personaggi della tv e del cinema per regalare un momento indimenticabile. Sono ospiti in studio la bellissima showgirl Belen Rodriguez e l’affascinante attore e produttore Riccardo Scamarcio.

Su Italia 1 vedremo il film di animazione Cattivissimo me. La trama, la storia gira intorno a Gru, il quale sta progettando il più grande colpo della storia del mondo: rubare la luna! Gru adora ogni genere di misfatto, ma tutto questo cambierà il giorno in cui si imbatte nella forte determinazione di tre ragazzine orfane, che vedono in lui qualcosa che nessun altro ha mai visto prima: un potenziale papà.

La guida tv di stasera, programmi tv di sabato 21 gennaio 2017. Le ultime anticipazioni di La7 e .

Sabato sera, 21 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il serial L’Ispettore Barnaby. Le anticipazioni della nuova puntata, Quando il corpo di un ricco proprietario terriero scompare nella notte della sua morte, una sinistra rete di segreti e bugie viene a galla nel villaggio di Little Malton.

TV8

18:15 Quattro matrimoni in Italia

20:15 House of Gag

21:15 Junior MasterChef Italia

23:45 La leggenda degli uomini straordinari

La5

19:25 Hart of Dixie

20:15 Hart of Dixie

21:10 Inga Lindstrom – Estate sull’isola

22:15 TG Com

22:18 Meteo.it

22:20 Inga Lindstrom – Estate sull’isola

23:15 Last Night

Cielo

19:00 Top Gear UK

20:10 Top Gear Italia

21:15 Malizia 2000

23:10 Naked

Iris

18:14 Die Hard – Trappola di cristallo

20:55 Scuola di cult

21:00 In viaggio con papà

23:25 Stasera a casa di Alice

Rai Movie

18:00 La cuoca del Presidente

19:35 Solo 2 ore

21:20 he Impossible

23:10 Darkness

Boing

18:20 Regular Show

18:45 Uncle Grandpa

19:45 Doraemon

20:30 Teen Titans Go!

21:55 The Next Step

22:45 What a mess Slump e Arale

23:20 RobotBoy

23:45 Polli Kung Fu

Real Time

20:20 Undercover Boss

21:10 Vite al limite

23:05 Fantasmi

Dmax

19:30bCacciatori di gemme

20:20 Affari a quattro ruote

21:10 Come è fatto: Supercar

22:00 Restauri a quattro ruote

22:55 Affari a quattro ruote

23:45 Il Re delle supercar

Mediaset Extra

18:50 Zelig Off

20:10 Avanti un altro!

21:15 Merry Colorado

00:30 Supercinema

Italia 2

19:30 Buona la prima

19:57 How I met your mother

20:45 Cleveland Show

21:10 Scary Movie 5

22:50 Molto incinta

Rai 4

19:00 La spada della verità

20:30 Cold Case

21:15 Cop Car

22:45 Criminal Minds

Sky Uno

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 MasterChef Italia 6

23:35 Le avventure di Hooten and the lady

01:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Sky Atlantic

18:05 Rectify

18:55 The fall – Caccia al serial killer

21:15 Le bureau – Sotto copertura

23:15 La fabbrica fantasma

Fox

19:35 The big bang theory

21:00 The Whispers

21:50 Minority Report

22:45 Atlanta

23:35 Tonight Show with Jimmy Fallon

