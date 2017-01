Moda, collezione primavera estate 2017: i colori da indossare nella prossima “bella stagione”. Freddo, neve e vento non sembrano darci tregua ma le case di moda hanno già lanciato le nuove collezioni per la primavera estate 2017. Anche se mancano ancora alcuni mesi prima di indossare colori sgargianti e abiti leggeri ci si può coccolare osservando le proposte e i colori da non farsi scappare per la primavera estate 2017 e partire in anticipo per non lasciarsi cogliere impreparate. La nuova collezione di Pleats Please Issey Miyake per la primavera-estate 2017 è un tripudio di rossi appassionati, blu accecanti, azzurri che fin da subito appaiono indimenticabili. Lo sguardo rapito quasi si smarrisce di fronte a questa miscela incantata, dove l’abito diventa leggiadro ed il corpo flessuoso quasi come un giunco.

Moda, collezione primavera estate 2017: la donna di Cèline Resort.

Una primavera-estate 2017 che celebra la vita e il movimento dei tessuti leggeri e fluenti che accarezzano il corpo. I must have per un look raffinato e chic saranno i tailleur a pantalone dal taglio morbido, la linea carezzevole, il colore neutro oppure delicatamente pastello. L’eleganza della donna di Céline Resort primavera estate 2017 si rivela subito. Un’eleganza riconfermata dagli accessori come la borsa impeccabile color cuoio o la t-shirt con graziosi motivi floreali. Una donna raffinata e chic che abbraccia candide nuance con eleganze e stile e tessuti leggeri e fluenti.