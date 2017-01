MotoGP 2017: presentate le Yamaha di Valentino Rossi e Vinales. In settimana a Madrid si è tenuta la presentazione della Yamaha M1 2017. A svelare la nuova moto i piloti della MotoGp 2017 di casa Yamaha: Valentino Rossi e il suo nuovo compagno di squadra Maverick Vinales.

MotoGP 2017 ultime news ad oggi: presentate le Yamaha di Valentino Rossi e Vinales.

“È sempre un momento molto emozionante perché è l’inizio della stagione. Io mi sto allenando come sempre al meglio per essere pronto per la stagione” ha dichiarato Valentino Rossi. Il Dottore ha anche commentato Vinales, che secondo le previsioni gli darà filo da torcere. “È un compagno molto forte come lo era Jorge Lorenzo. Sarà una battaglia… L’importante è rimanere concentrati per tutta la stagione e lavorare forte. Poi si vedrà…”. Ed ha aggiunto: “Speravo che Maverick impiegasse un po’ di tempo a capire la Yamaha invece, purtroppo per me, è andato subito forte”. In settimana sono state presentate anche le nuove Ducati e Jorge Lorenzo si è detto notevolmente impressionato dal motore della sua moto nel campionato che tra poco vedremo ripartire con tante emozioni in pista.