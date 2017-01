Pensioni oggi 21 gennaio 2017, le novità su pensioni anticipate, Rita, Inps, pensioni minime, sociali, legge sull'invecchiamento attivo

Pensioni oggi 21 gennaio 2017, le novità. Sul fronte pensioni è intervenuto negli ultimi giorni al Senato Vincenzo D’Anna, senatore di Ala-Sc del 18 gennaio 2017. In particolare il senatore D’Anna ha sottolineato: “Veniamo al fatto pensionistico. Vogliamo dire la verità per una volta in quest’Aula? Altrimenti questo Governo, come i suoi predecessori e quelli che verranno, raffazzoneranno altre norme tentando di compensare l’idea della perequazione con il fatto che i soldi non ci sono, arrivando quindi, in un modo o nell’altro a denegare a dei pensionati la perequazione che era loro riconosciuta ante litteram, ante riforma. Se in queste Aule non è chiara la questione che abbiamo un milione di baby pensionati che ci costano 9 miliardi e mezzo all’anno e altri 7 milioni di pensionati che percepiscono una pensione calcolata sull’ultima retribuzione, ovverosia del 60 per cento più alta rispetto a quello che toccherebbe sulla base dei contributi versati, e non risolviamo, in parte – non in tutto – la questione dei diritti acquisiti – che saranno pure acquisiti ma in un contesto di solvibilità dello Stato – noi non avremo le risorse per perequare a vantaggio dei ceti deboli e delle pensioni minime.

Ed ha aggiunto:”Non c’è più la possibilità di dare tutto a tutti perché non c’è più la possibilità di indebitarsi. E allora di che cosa vogliamo parlare qui stasera? Dobbiamo decidere se dare la perequazione a quelli che hanno una pensione il cui valore è due o tre volte il minimo, o tre o quattro volte, o cinque o sei volte? Lasceremo sempre fuori delle persone che hanno diritto a percepire la pensione che hanno percepito fino ad una certa data. Non è allora meglio fare la rivoluzione copernicana e richiedere indietro da milioni di cittadini una parte di quegli appannaggi che nel tempo della politica delle vacche grasse e dell’uso spregiudicato della leva della spesa pubblica a debito crescente è stato loro concesso, per poter tesaurizzare risorse da dare ai ceti più deboli? Quindi noi ringraziamo il Governo per il parziale accoglimento della nostra mozione, anche se poi ci si chiede di aderire a questa formulazione cervellotica spostando al 2018 la risoluzione del problema, che per noi avviene in un altro contesto di risoluzione di tutti i privilegi e di tutto ciò che non poteva essere elargito ma che è stato elargito e consumato, per poter dare a chi meno ha. Non accettiamo pertanto la formulazione che ci propone il Governo, voteremo contro la mozione della maggioranza e chiederemo che venga messa ai voti la nostra mozione”.

Pensioni e restituzioni, ultime news.

Sul fronte pensioni e restituzioni, Rita Turati e Ivan Pedretti fanno sentire la loro voce. “Dopo la nostra denuncia – dichiara la Turati – e la nostra presa di posizione il Ministro Poletti ha detto che presenterà un emendamento per evitare che i pensionati debbano restituire lo 0,1% della rivalutazione del 2015. Ora aspettiamo di leggerlo e di vederlo approvato ma molto probabilmente siamo riusciti a risolvere il problema”.

Assegni sociali, le ultime news.

I cittadini che versano in condizioni economiche disagiate e che sono sprovvisti di redditi superiori alle soglie previste annualmente dalla legge possono usufruire dell’assegno sociale. Per il 2017, ricorda ‘Studio Cataldi’, resta ferma la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni stabilita per l’anno 2016, determinata in misura pari a 0,0 dall’1 gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Pertanto, i valori provvisori del 2017 sono identici a quelli definitivi dell’anno 2016: le pensioni, gli assegni vitalizi, gli assegni e le pensioni sociali sono stati quindi posti in pagamento nello stesso importo di dicembre 2016. Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale, dunque all’assegno sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. Il sostegno economico potrà essere concesso a partire dal compimento di 65 anni e 7 mesi di età, a cittadini italiani che risiedono stabilmente in Italia e si trovano in stato di bisogno economico. Ai sensi della Legge Fornero, dal prossimo anno il requisito anagrafico per ottenere l’assegno sarà fissato in 66 anni e 7 mesi di età. L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene effettuata annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero. La verifica reddituale viene compiuta annualmente dall’Inps, che procederà poi a liquidare definitivamente la misura l’anno successivo.

Pensioni anticipate, il meccanismo Rita.

Sul fronte pensioni anticipate, la novità in ambito pensionistico si chiama Rita, la Rendita Integrativa Anticipata, riservata ai lavoratori con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi e che maturano il requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio entro tre anni e 7 mesi. Inoltre, è necessario percepire una pensione non inferiore a 1,4 volte l’importo del trattamento minimo INPS, coincidente con circa 700 euro mensili lordi. Con la Rita, tutti coloro che per qualsiasi motivo abbiano concluso il proprio rapporto di lavoro avranno la possibilità di richiedere la liquidazione del montante accumulato sotto forma di rendita temporanea, fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio.

Disegno di legge sull’invecchiamento attivo.

Molto attenti alle questioni relative alle pensioni ed alle esigenze dei pensionati sono i sindacati. Il disegno di legge regionale sull’invecchiamento attivo, che prevede un primo finanziamento di 700mila euro e che potrebbe essere approvato già nella primavera di quest’anno, è stato ieri a Mestre oggetto del convegno Anziane e anziani protagonisti, organizzato dai sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp per illustrarne gli aspetti principali. Un’occasione importante dato che l’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto europeo “Active ageing going local”, per il quale il Veneto è stato scelto come partner italiano insieme a Marche e Puglia. Con la nuova legge sull’invecchiamento attivo, fortemente voluta dai sindacati dei pensionati, si supera il concetto di “servizio civile” e si va a coinvolgere un insieme di soggetti che formano la Consulta regionale per l’invecchiamento attivo la quale con scadenza triennale individuerà progetti e attività in grado di coinvolgere gli anziani in attività socialmente utili per la comunità. L’invecchiamento è un processo che inizia già quando nasciamo e che rappresenta una ricchezza e non un peso.

Il testo del disegno di legge “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo” – approvato dalla Giunta regionale il 25 novembre 2016 e depositato a metà dicembre in V commissione (politiche socio-sanitarie) – è ora all’esame delle commissioni consiliari. Dopo il passaggio nelle commissioni, arriverà in Consiglio per la discussione e la votazione finale. La legge regionale, una volta approvata, è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione. L’auspicio dei sindacati è che si arrivi all’approvazione entro questa primavera.

Soddisfazione dei sindacalisti molto attenti agli anziani, pensionati e sempre in prima linea sul fronte riforma pensioni. “Siamo contenti del testo elaborato sul tema dell’invecchiamento attivo – sottolineano Rita Turati, (segretaria generale Spi Cgil Veneto), Luigi Bombieri (segretario generale Fnp Cisl Veneto) e Emanuele Ronzoni (segretario nazionale Uilp Uil) – perché ci consente di mettere a fuoco e di evidenziare i punti fondamentali di uno dei fenomeni decisivi del nostro tempo: l’invecchiamento, appunto. Questo progetto è stato costruito e condiviso attraverso un percorso che ha visto la partecipazione dei diversi soggetti della rappresentanza e dell’offerta sociale di tutto il territorio veneto. Ci auspichiamo, per questo disegno di legge, una corsia preferenziale affinché la legge sull’invecchiamento attivo venga attuata al più presto a livello territoriale”.

Il commento di Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi Cgil, impegnato in questi mesi in una campagna informativa sulle nuove misure sulle pensioni:”Oggi sono stato a Mestre ad una importante iniziativa unitaria sull’invecchiamento attivo. In Veneto stiamo discutendo con la Regione la definizione di una legge su questo tema che dovrebbe vedere la luce in primavera. Perché chi è anziano ha ancora molto da dare alla società e non deve essere lasciato solo. Quello che stiamo facendo qui è molto importante e mi auguro si possa fare anche in altre regioni d’Italia”.

Dati utili per comprendere la proposta di legge sull’invecchiamento attivo.

Di seguito qualche dato utile a comprendere il quadro entro il quale si inserisce questa proposta (fonti: Istat, Eurostat e Ufficio di Statistica del Veneto). In Veneto gli over 60 superano il milione e nel 2060 il numero di anziani aumenterà del 50%. L’aspettativa di vita in Veneto è 80 anni per gli uomini, 85 per le donne. Il tasso di invecchiamento (rapporto numerico tra la popolazione anziana, 65 anni e oltre, e la popolazione più giovane, 0-14 anni) nel 2016 è stato di 159 ultrasessantacinquenni ogni 100 giovani di età inferiore ai 14 anni. 1/3 delle famiglie venete è composto da una sola persona. Metà di queste sono persone over 64 anni, in prevalenza donne. Il 38% degli anziani veneti dichiara di stare “bene o molto bene”: sopra la media nazionale (30,7%) e in linea con la media europea (37,5%). Circa il 15% dei 632 mila dei veneti con una età compresa fra i 55 e i 64 anni è impegnato in un’attività di volontariato a favore di altre persone, della comunità o dell’ambiente. La quota scende al 13% fra gli anziani della fascia 65 – 74 anni e al 6% circa fra gli over 75 anni.

