Raz Degan si racconta a Verissimo. Raz Degan sarà uno dei naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, in partenza tra pochi giorni su Canale 5, condotta da Alessia Marcuzzi, che vedrà l’esordio come inviato di Stefano Bettarini. L’ex modello oggi sarà ospite di Verissimo, durante la puntata che andrà in onda sabato 21 gennaio 2017. Secondo le anticipazioni di Verissimo, nella puntata già registrata che andrà in onda oggi, Degan si è raccontato alla vigilia della partenza, ed ha rivelato cosa lo ha spinto ad accettare l’offerta e quali sono le sue paure: “Ho viaggiato in più di cento paesi, mi mancava sul passaporto un timbro dell’Honduras… Di natura sono un po’ timido. Vado sull’isola per fare un’esperienza di vita e sfidare me stesso, con una cosa che non ho mai fatto. Non è un mio obiettivo vincere”.

“Ho vissuto gli ultimi tre anni in Amazzonia, per un documentario che ho girato e che sta per uscire in America; là era bello tosto, molto scomodo. Un’esperienza che mi ha arricchito molto. E poi ho vissuto in paesi del Terzo mondo, dove la gente non ha veramente niente da mangiare. La convivenza con gli altri naufraghi che non conosco sarà l’ostacolo più difficile da superare, per il resto non ho problemi”, ha rivelato Raz. Degan approda all’Isola da single: “Dopo quattordici anni meravigliosi con Paola (Barale ndr) ora sono single. E’ difficile stare con me perché sono sempre via… Un figlio? Quando sarò pronto magari abbraccerò questa esperienza, per ora no…”.