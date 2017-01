Sereno variabile: anticipazioni della puntata di sabato 21 gennaio 2017

Sereno variabile, anticipazioni. Sabato 21 gennaio 2017 torna su Rai 2 a partire dalle ore 17.05 un nuovo appuntamento con Sereno Variabile, condotto come sempre da Osvaldo Bevilacqua. Questa settimana Sereno variabile ci condurrà in un viaggio tra storia, natura e cultura in Toscana, in un territorio tra Grosseto e Livorno. Questa zona, che comprende i paesi di Castagneto Carducci e Bolgheri, ricorda la Maremma Toscana, con la sua ricca flora e fauna. Secondo le ultime anticipazioni il nostro viaggio con Sereno Variabile inizierà con un giro a bordo di un’auto d’epoca, la quale percorrerà il viale celebre per la poesia “Davanti a San Guido” di Giosuè Carducci. Nel paese del poeta, Castagneto Carducci, il nostro viaggio proseguirà nella casa museo dove il poeta trascorse l’adolescenza. Secondo le ultime anticipazioni una grande parentesi sarà dedicata a quelle che sono le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Sereno variabile, anticipazioni: un tour tra i luoghi cari a Giosuè Carducci.

Il nostro viaggio con Sereno Variabile alla scoperta di queste bellissime zone della Toscana ci porterà in uno showroom dedicato all’universo del peperoncino, dove sono esposte decine di varietà diverse e dove ci verrà illustrato come impiegarlo al meglio a seconda del grado di piccantezza. Secondo le ultime anticipazioni il nostro tour con Sereno Variabile proseguirà poi al Rifugio Faunistico Padule di Bolgheri gestito dal WWF Italia, per poi dedicare una parentesi all’artigianato locale. L’ex maggiordomo dei Conti della Gherardesca, al loro servizio per 40 anni ci racconterà la sua vita a Bolgheri a servizio della casata.

L’inviata Maria Teresa Giarratano sarà invece ad Ariccia, popolare località turistica dei Castelli Romani, dove visiterà lo storico Palazzo Chigi e dove un grande spazio sarà dedicato ad un alimento tipico del luogo, la porchetta.