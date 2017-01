Serie A, 21° giornata: probabili formazioni, diretta tv e ultime news. Alle 12:30 scendono in campo Juventus e Lazio, allo Juventus Stadium di Torino. La squadra di Max Allegri tornerà a giocare col 4-3-2-1: Rinon sostituirà Sturaro (squalificato), Lichtsteiner e Asamoah agiranno come terzini, perchè anche Alex Sandro è squalificato mentre Dani Alves è ancora indisponibile. Davanti, Pjianic e Dybala agiranno alle spalle di Higuain. La Lazio di Simone Inzaghi, fresca di qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, schiererà la formazione migliore ad eccezione di Keita (impegnato in Coppa d’Africa). Il giovane senegalese sarà sostituito da Lombardi, che affiancherà Immobile e F. Anderson.

L’Inter di Pioli vola a Palermo, in cerca di altri punti preziosi per insidiare il terzo posto del Napoli. Torna Brozovic tra i titolari, perciò possibile panchina per Banega e Joao Mario. Confermato Gagliardini a centrocampo, affianco a Kondogbia. Il presidente Zamparini ha confermato Corini e ha acquistato l’attaccante svedese Silva e il difensore bosniaco Sunjic. I rosanero credono ancora nella salvezza, ma servirà un miracolo, a partire da domani. Il Genoa di Juric, eliminato dalla Lazio in Coppa Italia, ospita il Crotone di Nicola allo Stadio Marassi. Una partita speciale per l’allenatore croato, che affronta la sua ex squadra, promossa in serie A l’anno scorso dopo un campionato di serie B dominato.

Chiudono il pomeriggio di serie A le sfide tra Pescara-Sassuolo, Bologna-Torino e Empoli-Udinese. Alle 18:00 l’Atalanta ospita la Sampdoria, in una sfida che promette spettacolo. La squadra di Gasperini (squalificato) dovrà fare a meno di Kessie (in Coppa d’Africa) e Gagliardini (ceduto all’Inter), sostituiti a metà campo da Grassi e Freuler. La Sampdoria viene da un periodo negativo e punta tutto sul talento di Luis Muriel.

Il posticipo delle 20:45 sarà Roma-Cagliari, che all’andata finì 2-2 con una rimonta della squadra sarda realizzata negli ultimi minuti di gara. I giallorossi vengono da un buon momento (4 vittorie consecutive, tra campionato e Coppa Italia). La squadra di Rastelli ha ritrovato unità nelle ultime partite e punta molto sull’ex della partita, Marco Boriello. Diretta TV: tutte le partite saranno trasmesse sui canali Sky Calcio; Premium Sport trasmetterà solo Juventus-Lazio (12:00), Palermo-Inter (15:00), Genoa-Crotone (15:00) e Roma-Cagliari (20.45).