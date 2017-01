Tagli capelli 2017: tutte le tendenze della primavera estate 2017 per tutti i tipi di capelli

Tagli capelli 2017, le tendenze della primavera estate 2017. Nonostante il clima non ci faccia per nulla pensare alla prossima stagione calda, le tendenze capelli per la primavera estate 2017 sono tantissime ed i tagli capelli tra cui optare sono adatti ad ogni donna e ad ogni tipologia di capelli, dai più lunghi ai più corti. Nel caso in cui si voglia dare un taglio ai nostri capelli, senza però esagerare, potremmo optare per una frangia o un ciuffo, di grandissima tendenza nella prossima stagione. A seconda della tipologia del nostro viso c’è una frangia che ne risalta i punti forti o eventualmente camuffa qualche difetto. La media lunghezza rimane molto apprezzata tra i tagli di capelli del 2017. Un caschetto sotto le orecchie, un long bob, un blunt cut o un ob swag sono tutti tagli di capelli sopra le spalle, estremamente pratici e tendenzialmente adatti ad ogni donna.

Tagli capelli 2017: tutti i tagli per i capelli corti, medi e lunghi.

Se ce la sentiamo di osare fino in fondo un bel taglio di capelli corto fa al caso nostro ed anche in questo caso le proposte tra cui scegliere sono tante e diverse. Il pixie, sempre molto apprezzato, può essere declinato in versione classica e bon ton, magari con la riga da una parte e un leggero ciuffo da portare dietro l’orecchio, o in versione più rock. I tagli di capelli corti del 2017 sono infatti adatti anche a tutte quelle donne che se la sentono di osare e sperimentare, magari anche con rasature e colori particolare. Il taglio a scodella rimane di grandissima tendenza tra i tagli di capelli corti del 2017, declinato anche in versione ghiaccio o silver. Per tutte le donne che invece non vogliono tagliare troppo i loro capelli è bene optare per un bel taglio scalato, impreziosito da un ciuffo o da una bella frangia.