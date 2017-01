Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame di sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 gennaio 2017. «L’inganno di Desirée». Le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) rivelano che Desirée (Louisa von Spies) riesce a ingannare Adrian spacciandosi per l’autrice della bellissima e profonda lettera d’amore arrivata nelle mani del giovane Lechner. Clara – che l’ha scritta – mettendovi dentro tutti i suoi sentimenti, si rende conto che nella lotta con la sua falsa ‘amica’ – ma vera rivale in amore – per il cuore di Adrian ormai non c’è più partita. Questo non solo perché la Bramigk quanto ad astuzie è insuperabile, ma soprattutto perché il bel Lechner è ormai stracotto, e non ha occhi che per la figlia di Beatrice.

«Il ‘piano B’ di Beatrice». Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame di sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 gennaio 2017.

E – a proposito di Beatrice e di ‘partita’ – quest’ultima è ancora da chiudere, secondo la Hofer, che è ben persuasa che Clara non sia tuttora priva di ascendente su Adrian. Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) per questa ragione la dark lady consiglia a sua figlia di mettere in atto la più tradizionale e scontata delle trappole: restare incinta di lui! Tuttavia Desirée non concorda con la madre nell’attuare questa tattica, anche se questa insiste perché secondo lei non c’è altro modo per tenersi stretto Adrian. Deve dargli una motivazione per scegliere lei, nel caso si riproponga la situazione di triangolo con Clara.