Verissimo, il look di Silvia Toffanin. Oggi sabato 21 gennaio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 in onda a partire dalle ore 16.30 su Canale 5. Condotto come di consueto da Silvia Toffanin la puntata sarà ricchissima di ospiti, i quali si racconteranno in lunghe interviste. In occasione di questa puntata di Verissimo Silvia ha deciso di sfoggiare un abito lungo fantasia sui toni del grigio, del nero e del bianco. Le spalline sono sottili ed in vita è segnato da una piccola cintina nera che ne esalta il punto vita. Per quanto riguarda i capelli sono invece stati lasciati sciolti in una piega liscia e voluminosa…

Verissimo, anticipazioni: tutte le ultime news sull’Isola dei Famosi.

Oggi sabato 21 gennaio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo e secondo le ultime anticipazioni uno dei temi principali che saranno trattati nello studio di Silvia Toffanin è la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il reality di Canale 5 partirà ufficialmente lunedì 30 gennaio 2017 con una nuova edizione ricca di novità, capitanata come sempre da Alessia Marcuzzi. Sarà presente in studio anche Vladimir Luxuria, ex naufraga, ex inviata sull’isola ed ora opinionista in studio. Con lei in questa puntata di Verissimo anche Stefano Bettarini, nuovo inviato in Honduras e Raz Degan, in veste di naufrago.