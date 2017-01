Verissimo news: Marta Tomasa – Fe de Il Segreto – ospite della puntata di sabato 21 gennaio 2017. Vediamo attraverso le news e le anticipazioni di Verissimo che anche in questo nuovo pomeriggio che trascorriamo in compagnia di Silvia Toffanin e delle sue interviste ai personaggi del mondo dello showbiz, c’è un ricco carnet di ospiti. La prima fra tutti gli ospiti indicati nella scaletta dalle anticipazioni e news della puntata di Verissimo di sabato 21 gennaio 2017 è – venuta direttamente da Madrid – l’attrice de Il Segreto Marta Tomasa. L’attrice e ballerina spagnola, che nella fortunata soap interpreta la buona domestica Fe, è sposata con un altro grande ex protagonista della serie televisiva (e che presto vedremo in ‘Una vita’), Jordi Coll (Gonzalo).

Marta Tomasa arriva per la prima volta nello studio di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin – che la accoglie con tutto il calore che usualmente riserva ai protagonisti de Il Segreto – alcune importanti anticipazioni esclusive sui nuovi episodi della soap spagnola Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo), ovviamente riguardanti il ruolo di Fe nell’economia della storia, e i suoi rapporti con il capomastro Mauricio – con il quale c’è del tenero e anche di più – e la sua padrona, Francisca Montenegro. Marta racconta a Silvia della sua nuova gravidanza – lei e Jordi hanno già una bimba di quasi due anni, la piccola Jael – della sua vita di famiglia con ‘Gonzalo’ e adombra, sia pure con la consueta discrezione di tutti gli attori de Il Segreto, qualche possibile evoluzione del suo rapporto con Mauricio. E se anche Fe avesse un bambino, ce lo vedete il capomastro a fare il papà?