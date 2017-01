Anticipazioni Beautiful: puntate americane e trame di Febbraio Marzo 2017. «La sofferta decisione di Ridge». Abbiamo visto come Ridge, nelle puntate italiane di The Bold & The Beautiful abbia scelto di rendere pubblica la paternità di Douglas, che non è figlio suo, ma di suo figlio Thomas, grazie a un’estemporanea notte d’amore con Caroline. Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che questo avrà ripercussioni sia sull’andamento della Forrester Creations, che sul matrimonio fra Caroline e Ridge; questi infatti decide di rompere il matrimonio con la bella Spencer per permettere al bambino di frequentare Thomas con la massima serenità.

«Una dolorosa separazione». Anticipazioni Beautiful, trame puntate americane.

Secondo le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful entrambi gli ex coniugi vivranno questa rottura con grande sofferenza: una ferita che forse solo il tempo potrà guarire. Tuttavia Caroline, per superare questo momento difficile, andrà via da Los Angeles per qualche tempo, ritirandosi con Douglas a Hamptons, una località di villeggiatura non lontana. La separazione da Ridge è per la bellissima Spencer un vero e proprio dramma, se si pensa a quanto era innamorata del marito, e a quanto hanno lottato insieme per affermare e difendere la loro storia. Divorziare è stata un’iniziativa che mai e poi mai lei avrebbe preso! È stato Ridge a non reggere la pressione di questa circostanza – indubbiamente molto complicata – arrivando perfino a credere che la donna guardasse Thomas con gli stessi occhi con cui era solita guardare lui.