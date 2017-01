Anticipazioni Il Segreto, le news e la trama dell’episodio di prima serata di domenica 22 gennaio 2017. «La grande festa dei Mella». Le anticipazioni de Il Segreto riferiscono che i coniugi Mella organizzano una grande festa a El Jaral – divenuto di loro proprietà – cui sono invitati tutti gli abitanti di Puente Viejo. Quando lo viene a sapere, donna Francisca diventa furiosa per la collera. Eliseo, violentemente aggredito da Lucas – che ha scoperto sul viso di Sol i segni delle percosse dell’infame – viene salvato in extremis dal malvagio aiutante parroco don Berengario!

Le anticipazioni e le trame de Il Segreto mostrano che costui, in seguito, raggiunge la Montenegro per studiare insieme a lei un piano finalizzato a distruggere la famiglia Mella! Intanto il dottor Moliner visita Rosario, mentre Alfonso si prende cura, con affetto e rimorso, di sua madre, ferita da un gruppo di balordi, mentre cercava di difenderlo durante uno dei suoi combattimenti clandestini. Frattanto Sol, Lucas e Severo non tardano a capire di che pasta sia fatto il neo parroco assistente di don Anselmo. Emilia riceve una proposta molto importante da parte di César: trasferirsi a Malaga con lui! La Ulloa ci pensa su, ma nel frattempo lo bacia! Eliseo Valleverde, intanto – messo alle corde dalla pressione dei Santacruz – comprende finalmente che è tempo di mollare la presa su Sol e lasciare per sempre Puente Viejo. Si reca allora da donna Francisca per metterla al corrente della sua decisione. Come reagirà la Montenegro di fronte alla prospettiva di perdere un prezioso alleato?