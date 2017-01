Anticipazioni Il Segreto, le news e la trama del doppio episodio di prima serata di domenica 29 gennaio 2017. «L’addio di Emilia?». Le anticipazioni de Il Segreto riferiscono che i figli dei Mella, giocando con i fuochi artificiali, provocano accidentalmente un incendio a El Jaral! Raimundo, Matías e Prado rimangono basiti quando vengono a sapere che Emilia lascerà per sempre Puente Viejo per rifarsi una vita a Malaga con César. Frattanto, durante una festa a casa Santacruz, tutti gli invitati sono colti da un malore. Anche Gracia sviene e così non può rispondere alla proposta di matrimonio che Hipólito – con gran senso dell’opportunità del momento, bisogna dire! – le ha appena avanzato!

Le anticipazioni e le trame de Il Segreto rivelano che nell’incendio di El Jaral tutti i componenti della famiglia Mella perdono la vita. L’unica superstite è la loro figlia muta, Beatriz. Severo si accerta del fatto che che durante la cena a La Quinta qualcuno – Eliseo o Francisca? – ha adulterato il vino! Mauricio accusa la sua padrona di aver pianificato tutto a tavolino, ma la Montenegro rimane ferita dalle parole del suo capomastro! Lucas spiega che i presenti alla cena dei Santacruz sono svenuti per aver bevuto vino alterato con etanolo. Sol e Candela, frattanto, ricevono un biglietto che dà loro appuntamento in un luogo appartato dove vedranno qualcosa di “magico”. Una sorpresa dei loro fidanzati o una trappola predisposta dal Valleverde per far loro del male?