Caterina Balivo, i look della settimana dal 16 al 20 gennaio 2017

Caterina Balivo, i look della settimana a Detto Fatto. Caterina Balivo è la bella e simpatica conduttrice di Detto Fatto, la simpatica trasmissione in onda su Rai 2 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14. Sia in trasmissione che nelle foto postate sul suo profilo ufficiale Instagram, Caterina posta delle foto in cui indossa dei meravigliosi look. Vediamo gli outfit scelti dalla conduttrice per le puntate di Detto Fatto di questa settimana. Per la puntata di Detto Fatto di lunedì 16 gennaio 2017, Caterina ha scelto di indossare una camicetta con scollo simile a quello di una giacca con sfondo nero e fantasia floreale. La camicetta è abbinata con dei jeans attillati di un color grigio. Martedì 17 gennaio 2017 Caterina ha optato per un outfit elegante e ha scelto un abito gessato, con sfondo scuro e righe verticali di color bordeaux.

Caterina Balivo, abiti bianchi e minigonne gialle a Detto Fatto.

Per la puntata di Detto Fatto di mercoledì 18 gennaio 2017, la bella conduttrice ha scelto di indossare un raffinato completo dal gusto caual con camicetta nera con velate trasparenze e preziosi punti luce, ed un pantalone a palazzo color bordeaux. Giovedì 19 gennaio 2017, Caterina ha scelto un abito corto total white con maniche asimmetriche e decori in pizzo. Per l’ultima puntata della settimana, la conduttrice ha scelto una camicetta bianca ed una graziosa minigonna gialla.

