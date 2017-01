Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della puntata del 29 gennaio 2017. Che Dio ci aiuti 4 torna stasera, domenica 22 gennaio 2017, con una nuova puntata. Assisteremo ad un’altra avventura di Suor Angela e delle ragazze che ospita in convento. Sono tante le novità ed i colpi di scena cui abbiamo assistito in questa quasta stagione della fiction: Azzurra a 15 anni ha avuto una figlia che ha abbandonato davanti all’ospedale quando la bambina aveva solo pochi giorni, ed il giorno del suo matrimonio con Guido la ragazza era triste e nostalgica: “Al mio matrimonio manca qualcuno”, ha detto Azzurra a Suor Angela. Ma il destino a volte fa strani giri, e Azzurra si ritrova a dormire nella stessa stanza con sua figlia: si chiama Emma, e ha 15 anni, ed in queste puntate stiamo vedendo quanto Emma e Azzurra si somiglino, e quanto, anche se ancora non lo sanno bene, siano legate. Prima di dare uno sguardo alle anticipazioni di Che Dio ci aiuti in onda domenica prossima, 29 gennaio 2017, vediamo cosa succederà stasera.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di stasera, 22 gennaio 2017.

Che Dio ci aiuti 4 in onda stasera, 22 gennaio 2017, torna con una nuova puntata. Secondo le anticipazioni ufficiali della fiction, stasera vedremo Monica e Valentina contendersi Gabriele. Monica si convince che il dottore abbia quei valori che lei cerca in un uomo, e decide di provare a conquistarlo. Il problema è che anche Valentina, dopo un’antipatia iniziale che l’ha portata a forargli le ruote dell’auto, si innamora di Gabriele… Il dottore, infatti, sembra leggere nel fondo dell’animo di Valentina, e questo ha colpito moltissimo la ragazza. Suor Angela e Azzurra, intanto, sono impegnate ad aiutare Laura, una ragazza con un fratello che vive in stato vegetativo.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni del 29 gennaio 2017.

Vediamo ora le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4 in onda domenica prossima, 29 gennaio 2017. Valentina sembra riscoprire l’amore per la vita, e cerca di buttarsi il suo passato alle spalle. Il lavoro in ospedale l’appassiona, e si sente molto legata a Gabriele, che cerca di non deludere. Un giorno, però, in ospedale si presenta una persona legata al passato della ragazza. Gabriele potrebbe, dunque, scoprire il passato da sugar daddy di Valentina… Suor Costanza, intanto, viene investita da un’auto e rischia la vita…