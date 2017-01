Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della puntata di stasera, 22 gennaio 2017: nuovi amori, nuove gelosie

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 22 gennaio 2017. Stasera, domenica 22 gennaio 2017, andrà in onda una nuova puntata dell’amata fiction Rai Che Dio ci aiuti 4. La fiction con Elena Sofia Ricci è tornata dopo molta attesa, con nuove storie ricche di simpatia. Anche la quarta stagione di Che Dio ci aiuti sta riscuotendo un grandissimo successo: è infatti seguitissima, vincendo le serate in termini d’ascolto, grazie a trame divertenti, intriganti e di buon cuore. Prima di vedere quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di Che Dio ci aiuti 4 di stasera, facciamo un rapido punto della situazione ad oggi.

Che Dio ci aiuti 4, il punto della situazione al 22 gennaio 2017.

La quarta serie di Che Dio ci aiuti si è aperta con l’atteso matrimonio tra Azzurra e Guido. Il lieto fine della loro storia, però, è solo a metà: i due si amano tantissimo, ma Guido è dovuto volare a Londra mentre Azzurra è rimasta in Italia per terminare il suo tirocinio. Le sorprese che la vita riserva alla ragazza, però, sono tante: Azzurra convive con un passato doloroso, dovuto alla scelta di abbandonare la figlia, avuta a soli 15 anni, davanti ad un ospedale. Ma è proprio questa bambina tanto pensata e tanto sognata che si trova a vivere in convento, sotto lo stesso tetto di Azzurra: si chiama Emma, e oggi ha 15 anni. La ragazza, però, non sa che Azzurra è sua madre, in quanto nutre un profondo odio verso la donna che l’ha abbandonata al freddo davanti ad un ospedale. Azzurra cerca di avvicinarsi alla ragazza, cerca di stabilire un rapporto con lei: si fa aiutare negli studi, le insegna trucchi per capelli e abbigliamento, fanno un pomeriggio di shopping insieme.

Nel convento, intanto, Suor Angela è alle prese con le avventure di nuovi ospiti: Monica, Nico e Valentina. Monica è la figlioccia di Suor Angela, è reduce da un matrimonio durato soltanto due giorni, e deve occuparsi del figlio del marito scomparso. Nico è un avvocato con una sola passione: le donne. Il ragazzo, però, ha buon cuore e di carattere è docile, nonostante si sia creato una sorta di corazza. Valentina è una bella ventenne dal passato oscuro: era una sugar baby, e Suor Angela la ospita in convento e cerca di aiutarla a rispettarsi e a stimarsi.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della puntata del 22 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali, nella puntata di Che Dio ci aiuti 4 in onda stasera, 22 gennaio 2017, vedremo Monica e Valentina contendersi Gabriele. Monica si convince che il dottore abbia quei valori che lei cerca in un uomo, e decide di provare a conquistarlo. Il problema è che anche Valentina, dopo un’antipatia iniziale che l’ha portata a forargli le ruote dell’auto, si innamora di Gabriele… Suor Angela e Azzurra sono impegnate ad aiutare Laura, e suo fratello Luca: il ragazzo ha solo 18 anni ma vive in stato vegetativo. Nico, intanto, si trova a dover gestire il nipote ribelle Andrea, che però sembra andare d’accordo con Emma…