Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti. Domenica 22 gennaio 2017 su Rai 3 ci sarà una nuova puntata di Che tempo che fa, condotto come sempre da Fabio Fazio, con la partecipazione di Filippa Lagerback e Luciana Litizzetto. Secondo le ultime anticipazioni sarà presente nello studio di Che tempo che fa il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il quale parlerà di temi d’attualità. Ospite internazionale della puntata sarà invece l’ex calciatore e allenatore Ruud Gullit. Anche in questa puntata non potrà mancare una parte dedicata alla musica e la colonna sonora di Che tempo che fa è affidata al gruppo Lo Stato Sociale, il quale presenterà in studio il nuovo brano Amarsi male. Secondo le ultime anticipazioni nell’anteprima ci sarà un collegamento con la basilica di San Pietro in Vincoli in Roma per presentare la nuova illuminazione della tomba di Giulio II di Michelangelo.

Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti: in studio Stash dei The Kolors.

Che tempo che fa torna anche con la seconda parte del programma ed in questo secondo momento torneranno in studio gli ospiti fissi Nino Frassica, Fabio Volo e Gigi Marzullo. Tornano anche la cantante Orietta Berti in compagnia del suo collega Stash. Nello studio di Che tempo che fa ci sarà anche lo scrittore Carlo Lucarelli, il quale ci parlerà del suo nuovo romanzo Intrigo italiano. Secondo le ultime anticipazioni ci sarà anche l’attrice Veronica Pivetti, la quale presenterà la sua autobiografia Mai all’altezza. Si siederanno poi al tavolo di Che tempo che fa anche Nicola Savino ed il campione di snowboard Roland Fischnaller.