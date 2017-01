Chicca e Giovanni a Verissimo: le rivelazioni sulla dolce attesa...

Chicca e Giovanni ospiti di Verissimo del 22 gennaio 2017. Chicca e Giovanni, una delle coppie più amate delle ultime edizioni del Grande Fratello, sono stati ospiti ieri della puntata del 22 gennaio 2017 di Verissimo, rotocalco di Canale 5 condotto ogni sabato da Silvia Toffanin. Scopriamo cosa hanno svelato gli ex gieffini a Verissimo.

Chicca e Giovanni in dolce attesa: le rivelazioni a Verissimo.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero nella puntata di ieri di Verissimo hanno parlato della loro prima figlia in arrivo. Francesca è in dolce attesa ed è al sesto mese della gravidanza. La coppia si è lasciata sfuggire un’indiscrezione sul nome della loro bimba, che si chiamerà Ginevra. “Un nome elegante. Raro anche, poi sta bene con il cognome Masiero. In più i fan ci hanno mandato un video risalente al Grande Fratello nel quale scherzavamo sui nomi dei figli e tra i tanti avevamo nominato proprio quello di Ginevra” hanno svelato gli ex gieffini. “Spero che il parto sia naturale e il meno doloroso possibile” ha confidato Chicca che insieme a suo marito Giovanni non vede l’ora di diventare genitore.