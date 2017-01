Detto Fatto, i tutorial della settimana dal 16 al 20 gennaio 2017

Detto Fatto, i tutorial della settimana di moda. Detto Fatto, la simpatica trasmissione condotta da Caterina Balivo, continua a tenere incollati davanti la tv, dalle 14 alle 16 circa dei giorni feriali, un numero sempre crescente di telespettatori. La trasmissione propone, con allegria e prio, tanti tutorial interessanti e facili da poter realizzare anche da casa. Prima di iniziare una nuova settimana con Caterina Balivo ed i tutor di Detto Fatto, vediamo alcuni tutorial proposti la scorsa settimana. A Detto Fatto è tornata l’amata Elisa D’Ospina, e ha mostrato come le curvy possono indossare senza problemi il body. Elisa ci ha mostrato come quest’indumento può valorizzare il corpo di una ragazza o di una donna curvy. Gianni Molaro torna con un tutorial sulla moda sposa. A Detto Fatto ha trasformato l’abito da sposa della mamma di Olga, e ha presentato tre modelli della sua collezione.

Detto Fatto, i tutorial della settimana di make up.

Mariella Gerardo propone un tutorial di nail art e realizza delle unghie baby boomer: si tratta di un french bianco con base rosata. Anzitutto si passa il buffer e si applica uno smalto trasparente base, poi si mette il primo strato di smalto rosa. Mariella, quindi, immerge la spugnetta nella tempera bianca e tampona la punta dell’unghia. nuova sfida lanciata a Martina Capone. A truccarla ieri è stato Fausto, armato di tanta pazienza e di… Miele, fondamentale per addolcire Martina! La Capone ha chiesto un trucco che mettesse in risalto le labbra, e Fausto si è dimostrato un vero professionista. Anche sui social i commenti per Fausto sono tutti positivi.

Detto Fatto, i tutorial della settimana di cucina.

Gianfranco Iervolino a Detto Fatto ha proposto un’altra gustosa ricetta che ha la pizza come protagonista.: si tratta di una ricetta di pizza ripiena di melanzane a funghetto, salsiccia e provola affumicata. Gian Luca Forino, invece, ha proposto un cheescake ai frutti di bosco. Mirco Della Vecchia ha proposto la ricetta delle barrette energetiche, salutari ed ottime per chi svolge attività fisica.