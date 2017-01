Domenica in, anticipazioni ed ospiti. Domenica 22 gennaio 2017 andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 17.05 con la conduzione di Pippo Baudo e Chiara Francini una nuova puntata di Domenica in. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali il super ospite di questa puntata di Domenica in sarà Valeria Fabrizi, la quale ripercorrerà la sua lunga carriera di successi televisivi e cinematografici. In un lungo faccia a faccia con Pippo Baudo, la grande attrice ci parlerà dei momenti più importanti e significativi della sua vita, dal suo esordio, nel 1957, durante il concorso di Miss Universo, fino alle interpretazioni più recenti, come quella di suor Costanza, nella fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti.

Domenica in, anticipazioni ed ospiti: Amedeo Minghi festeggia i 50 anni di carriera.

Secondo le ultime anticipazioni in questa puntata di Domenica in uno spazio sarà come sempre dedicato alla musica e la star ospite in studio sarà Amedeo Minghi il quale celebrerà i suoi 50 anni di carriera, reinterpretando i brani più celebri del suo repertorio. Un grande spazio di questa puntata di Domenica in sarà poi dedicato all’illusionismo e al Festival Internazionale di magia Supermagic, in programma al Teatro Olimpico di Roma. Secondo le ultime anticipazioni i maghi Basilio Tabacchi e Remo Pannain presenteranno in studio alcuni tra i giochi di prestigio più affascinanti. Un’altra piccola parentesi musicale di questa puntata di Domenica in sarà dedicata al giovane trio T.N.T, composto da tenore, soprano e baritono, i quali interpreteranno delle cover nazionali ed internazionali sapientemente riarrangiate.