Torna Domenica live su Canale 5 con una lunghissima diretta che ci terrà compagnia fino alle 18.45, con la consueta conduzione di Barbara D’Urso. Secondo le ultime anticipazioni gli ospiti in studio saranno moltissimi; si vocifera il ritorno di Alberico Lemme, il celebre dottore che la scorsa settimana aveva fatto sorgere non poche polemiche. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali si tornerà poi a parlare della nuova edizione dell’Isola dei famosi, magari svelando l’esito del televoto che avrebbe dovuto scegliere la nuova concorrente del reality tra Elena Morali, Desirèe Popper e Giulia Calcaterra. Non ci resta che seguire questa puntata di Domenica live per scoprirlo insieme.