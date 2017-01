Cosa vedere stasera in tv? La guida tv completa di stasera, domenica 22 gennaio 2017. Tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7, le anticipazioni e le ultime news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda domenica sera, 22 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 4. Su Canale 5 torna la soap spagnola Il Segreto. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata di stasera ed alcune anticipazioni.

La guida tv di stasera, domenica 22 gennaio 2017. Le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di Rai 1.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 4. Le anticipazioni della nuova puntata, il caso di Serena, una ragazzina pronta a farla finita, riporta a galla in Emma e Azzurra vecchie ferite, che solo l’intervento di Suor Angela può lenire. Mentre Nico diventa l’improbabile modello di vita per il piccolo Edo, Monica si convince che Gabriele sia l’uomo perfetto per lei e cerca di strappargli un invito a cena. Peccato che anche Valentina abbia preso di mira il brillante dottore.

Stasera in tv, guida tv di domenica 22 gennaio 2017. Le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 2 assisteremo ad un nuovo appuntamento con il serial N.C.I.S.. Le anticipazioni della nuova puntata, Tony sta lavorando con la sua ragazza, l’agente speciale Zoe Keates dell’ATF quando le prove del caso a cui stanno lavorando si scoprono collegate a un’operazione dell’ATF chiamata “Fast and Furious”.

La guida tv di stasera, domenica 22 gennaio 2017. Le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di Rai 3.

Su Rai 3 andrà in onda il programma Che Fuori Tempo Che Fa. Tavolo già sperimentato con successo nella passata stagione per una jam session di argomenti e temi. Insieme a Fazio in entrambi i momenti della serata la partecipazione di Luciana Littizzetto, che imperverserà con il suo umorismo per leggere con sarcasmo e ironia l’attualità, e non mancherà la presenza di Filippa Lagerback.

Tutti i programmi tv di stasera, domenica 22 gennaio 2017. La guida completa, le ultime anticipazioni e news su Rete 4 e Canale 5.

Su Rete 4 andrà in onda il film Nati con la camicia. La trama, Doug è uscito di prigione, Rosco è un ventriloquo vagabondo che se ne va in giro sui suoi pattini a rotelle. Per una serie di combinazioni si trovano insieme, incaricati di una missione pericolosissima da parte della Cia. Il loro compito è quello di sgominare un’organizzazione criminale comandata da un pazzo che vorrebbe sovvertire la situazione mondiale..

Su Canale 5 andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Le anticipazioni della nuova puntata, Francisca prova in tutti i modi a mettere in cattiva luce la famiglia Mella agli occhi di Severo. Dopo aver verificato personalmente che i Mella manterranno il patto per la produzione di cereali per le sue fabbriche, Severo si chiede cosa, di nuovo, stia tramando Francisca.

Programmi tv di domenica 22 gennaio 2017. La guida completa, le ultime anticipazioni e news di Italia 1 e La7.

Su Italia 1, invece, andrà in onda il film Outcast – L’ultimo templare. La trama, quando l’erede del trono Imperiale diventa il bersaglio del disprezzato e vecchio fratello che vuole solo assassinarlo, la sua unica speranza è riposta nella sorella e nell’’aiuto riluttante di un crociato stanco della guerra. Arken dovrà sconfiggere i suoi demoni personali e confidare nell’aiuto del leggendario Crociato Gallian, diventato un bandito, per ritornare ad essere il principe del trono.

Domenica sera, 22 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il film Voglia di tenerezza. La trama, problematico rapporto fra madre e figlia prende uno sviluppo drammatico. Fra commedia e commovente mélo, uno dei film che ha segnato gli anni Ottanta. 11 candidature agli Oscar e ben 5 statuette. Nel cast anche Danny De Vito e Jeff Daniels.

La5

18:35 Inga Lindstrom – Estate sull’isola

19:25 Hart of Dixie

20:15 Hart of Dixie

21:10 Jackie & Ryan

22:15 TG Com

22:18 Meteo.it

22:20 Jackie & Ryan

23:05 Downton Abbey

Cielo

18:25 Steve Austin – Sfida implacabile

19:15 Top Gear Italia

20:10 Top Gear UK

21:15 Pulp Fiction

23:55 Kink sesso estremo

Iris

18:23 La leggenda di Bagger Vance

21:00 From Paris with Love

22:59 I signori della truffa

Rai Movie

19:35 Totò lascia o raddoppia?

21:20 Promised Land

23:10 La donna che canta

Boing

19:45 Doraemon

20:00 Officially Amazing

20:30 Cattivissimo me

21:55 The next step

22:45 What a mess slump e arale

Real Time

19:15 Vite al limite

21:10 I segreti dell’amore

23:00 Il bambino senza volto

DMax

18:35 Gli eroi dell’asfalto

19:30 Affari a quattro ruote

21:10 Dual Survival

22:00 Men, Women, Wild

22:55S OS: soccorso estremo

23:45 Nudi e crudi

Mediaset Extra

18:00 Checco Zalone Show

20:10 Avanti un altro!

21:15 Tu si que vales

00:00 Verissimo

Italia 2

19:35 Scary Movie 5

21:10 58 minuti per morire-Die Harder

23:30 Cleveland Show

23:55 Serie A Premium

Rai 4

19:00 La spada della verità

20:30 Cold Case

21:15 Paris-Manhattan

22:40 The Royals

00:15 Il monaco

Sky Uno

19:35 Le avventure di Hooten & the lady

21:15 Ink Master Redemption

22:05 Tatoo shop da incubo

Sky Atlantic

21:15 The fall – Caccia al serial killer

23:25 Bright lights

00:25 Rectify

Fox

19:35 The big bang theory

21:00 Timeless

21:50 Le regole del delitto perfetto

22:45 Timeless

23:35 Tonight show con Jimmy Fallon

Ti potrebbe interessare anche: La guida tv di stasera di Rai, Mediaset, La7.