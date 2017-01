Hotel Rigopiano, gli aggiornamenti e le news: 23 dispersi, si scava in condizioni estreme. Continuano senza sosta le operazioni di soccorso dei dispersi nella valanga piombata sull’Hotel Rigopiano due giorni fa. Al momento sono 11 le persone sopravvissute estratte dall’hotel sepolto nella neve, 5 i morti e 23 sono le persone disperse. Le condizioni in cui operano le unità di soccorso sono estreme e si corre il concreto rischio di una nuova valanga.

Hotel Rigopiano: aggiornamenti ad oggi 22 gennaio 2017.

Sono state identificate le altre vittime estratte ieri dall’Hotel. Si tratta dei genitori del piccolo Edoardo, uno dei bimbi messi in salvo dai soccorritori e di una donna di Loreto Apritino in vacanza con il marito, segnalato tra i dispersi. Le operazioni di soccorso continuano e c’è la speranza di trovare persone in vita. La pioggia e il rischio di nuove slavine rendono la situazione molto complicata, ma il lavoro di coloro che sono stati ribattezzati gli “angeli” di Rigopiano prosegue senza paura e senza soste.

“Nessuno sforzo viene risparmiato nel tentativo di salvare vite umane e di soccorrere le persone in difficoltà. Ringrazio per la loro abnegazione i soccorritori che operano in condizioni estreme provocate dalla contemporaneità di scosse sismiche e di eccezionali nevicate. Questa condizione richiede alla comunità nazionale grande unità. Ognuno, per la sua parte, deve agire con intelligenza e responsabilità per contribuire ad alleviare le sofferenze delle persone coinvolte” ha dichiarato il Presidente Mattarella in una nota del Quirinale.