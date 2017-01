Isola dei Famosi 2017 Ed. 12: a Domenica Live Elena Morali è la prima eliminata

Manca davvero poco all’inizio de L’Isola dei famosi 2017 Ed. 12, il fortunato reality di Canale 5 che inizierà lunedì 30 gennaio 2017 con Alessia Marcuzzi alla conduzione. Durante la scorsa puntata di Domenica Live Barbara D’Urso aveva annunciato che questa settimana, tramite televoto, il pubblico avrebbe potuto scegliere alcuni concorrenti de L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 da mandare in Honduras. A sfidarsi sono state tre donne: Elena Morali, Giulia Calcaterra e Desiree Popper: sono una di loro volerà in Honduras.

Domenica Live, Elena eliminata, non andrà all’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12.

Elena Morali, Giulia Calcaterra e Desiree Poppersi sono sfidate a suon di like anche sui social per l’intera settimana, e poi a partire da giovedì scorso, 18 gennaio, Barbara avrebbe duvuto aprire il televoto. I tragici avvenimenti dell’Hotel Rigopiano, però, hanno fatto slittare l’apertura del televoto ad oggi. Barbara D’Urso durante la puntata di oggi, 22 gennaio 2017 di Domenica Live, ha aperto il televoto e chiuso il primo round del televoto: Elena è eliminata con il 34,83% dei voti, mentre per Desirèe ha avuto il 34,81% e Giulia il 30,35% dei voti. SOlo una tra Giulia e Desirèè, però, farà parte dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Barbara ha aperto un altro televoto per decretare la nuova concorrente de l’Isola dei Famosi.