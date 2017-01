Papa Francesco Angelus di oggi ringrazia i soccorritori dell'Abruzzo e prega per le famiglie delle vittime

Papa Francesco, Angelus di oggi domenica 22 gennaio 2017. Papa Francesco nell’Angelus di oggi in San Pietro ha espresso un commosso ringraziamento a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso per il terremoto ed il maltempo. “Nei giorni scorsi – ha detto il Papa nell’Angelus di oggi – il terremoto e le forti nevicate hanno messo nuovamente a dura prova tanti nostri fratelli e sorelle dell’Italia Centrale, specialmente in Abruzzo, Marche e Lazio. Sono vicino con la preghiera e con l’affetto alle famiglie che hanno avuto vittime tra i loro cari”.

Angelus Domini di oggi domenica 22 gennaio 2017.

“Incoraggio quanti sono impegnati con grande generosità nelle opere di soccorso e di assistenza – ha detto Papa Francesco nell’Angelus Domini di oggi 22 gennaio 2017 – come pure le chiese locali, che si prodigano nell’alleviare le sofferenze e le difficoltà. Grazie tante per questa vicinanza, per il vostro lavoro e l’aiuto concreto che portate. Grazie. E vi invito a pregare insieme la Madonna per le vittime e anche per quelli che con grande generosità si impegnano nelle opere di soccorso”.

“Bisogna convertirsi e cambiare anche il modo di pensare – ha detto il Papa durante l’Angelus di oggi – è una trasformazione del pensiero. Non si tratta di cambiare gli abiti ma le abitudini. (…) Noi cristiani di oggi abbiamo la gioia di proclamare e testimoniare la nostra fede perché c’è stato il primo annuncio, perché ci sono stati quegli uomini umili e coraggiosi che hanno risposto generosamente alla chiamata di Gesù sulle rive del lago in una terra impensabile è nata la prima comunità dei discepoli di Gesù. La consapevolezza di questi inizi susciti in noi il desiderio di portare la parola, l’amore e la tenerezza di Gesù in ogni contesto, anche il più impervio e resistente. Portare la parola a tutte le periferie. La Vergine Maria ci aiuti a rispondere con gioia alla chiamata di Gesù e metterci al servizio del Regno di Dio”.