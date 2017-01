Pensioni oggi 22 gennaio 2017, le novità. Sul fronte pensioni anticipate l’Inca, il patronato della Cgil, interviene a commentare l’anticipo pensionistico, che secondo Morena Piccinini, presidente dell’inca, si rivela una scelta che non indovinata: ”Una scelta sbagliata – ha dichiarato Morena Piccinini, presidente dell’Inca – che non agevola il ricambio generazionale nell’occupazione e dunque l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro”. “Da tempo si parlava di misure per l’accesso alla pensione anticipata che avrebbero potuto contribuire, come ha spiegato anche il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti proprio in riferimenti all’Ape, a liberare posti di lavoro per i giovani “i cui livelli di disoccupazione restano fortemente preoccupanti”.

Pensioni anticipate e le novità della legge di bilancio 2017: il parere di Morena Piccinini.

Le novità sul fronte pensioni, l’Ape, così come l’Opzione Donna per la pensione anticipata delle lavoratrici, viene introdotta con la legge di Bilancio 2017 in via sperimentale, e sarà in vigore a partire dal primo maggio prossimo, la sperimentazioni durerà sino al 31 dicembre del 2018. “Nulla a che vedere – ha detto la presidente dell’Inca commentando l’Ape sulla rivista Esperienze – con la richiesta del sindacato di reintrodurre elementi di flessibilità nel sistema pensionistico, per la quale il governo – ha proseguito Morena Piccinini – non ha mutato atteggiamento, confermando – ha ricordato la dirigente sindacale – il meccanismo automatico di innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi legati – ha spiegato – all’indice della speranza di vita rilevata dall’Istat”.

Pensioni usuranti ed aspettativa di vita, le ultime dichiarazioni di Massimo Cassano.

Sul fronte pensioni, in particolare sul capitolo usuranti, la nuova definizione di lavoro usurante e gravoso sarà propedeutica, anche in ottica riforma delle pensioni, all’analisi sulla diversificazione dell’aspettativa di vita del lavoratore in base all’attività svolta. Lo ha evidenziato Massimo Cassano, sottosegretario al Welfare, in occasione di una interrogazione parlamentare di ieri presso la Commissione Lavoro alla Camera. Il Governo, dunque, avvierà uno studio tra il rischio di mortalità e lo svolgimento delle attività lavorative gravose. Si tratta di una questione che va affrontata anche in vista della ripresa del confronto con i sindacati sulla riforma delle pensioni. Lo ha sottolineato il sottosegretario al Welfare Massimo Cassano in risposta ad una interrogazione parlamentare presentata dall’Onorevole Gnecchi presso la Commissione Lavoro della Camera.

Riforma pensioni ed aspettativa di vita.

Secondo Cassano propedeutico all’analisi sulla diversificazione dell’aspettativa di vita in relazione all’attività lavorativa svolta sarà la nuova definizione rigorosa dei lavoratori usuranti e gravosi che la legge di bilancio 2017 rinvia a un apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 1, comma 208 della legge 232/2016), di revisione del decreto ministeriale 20 settembre 2011. “In ogni caso, tengo a precisare che, in considerazione dell’importanza che riveste il tema sollevato dagli onorevoli interroganti, il Ministero è intenzionato a promuovere – in collaborazione con l’INPS e l’INAIL che hanno già dichiarato la propria disponibilità – l’avvio di uno studio volto all’analisi del differenziale di mortalità imputabile all’attività lavorativa svolta. In particolare, attraverso un apposito tavolo tecnico o un osservatorio permanente finalizzato alla individuazione e monitoraggio delle attività usuranti, si potrà procedere in maniera più mirata all’elaborazione delle stime tecniche necessarie per la diversificazione dell’aspettativa di vita”.

Riforma pensioni, le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Le ultime novità sulle pensioni riguardano alcune dichiarazioni rilasciate da Cesare Damiano, presidente della commissione lavoro alla camera, che chiede al Governo di smentire il rischio che alcuni interventi previsti nella riforma delle pensioni possano essere rinviati o modificati per far fronte alla richiesta di una manovra aggiuntiva giunta dalla Commissione europea. “Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, al fine di reperire risorse per la manovra aggiuntiva richiesta da Bruxelles, il Governo si appresterebbe a toccare il pacchetto pensioni varato nella scorsa Legge di Bilancio. Se così fosse, ci sarebbe la nostra più ferma opposizione. Il tema pensioni è stato oggetto di un confronto lungo e proficuo con il sindacato e con il Parlamento”, si legge in una nota dell’ex ministro.

Sottolinea Damiano sul capitolo pensioni “fare un passo indietro ritardando l’applicazione delle regole o, addirittura, cambiando la normativa sulla quattordicesima dei pensionati, sarebbe assurdo e inaccettabile. Ci auguriamo che si tratti solo di illazioni giornalistiche e che il Governo smentisca al più presto queste notizie e rassicuri centinaia di migliaia di lavoratori e pensionati circa la puntuale applicazione delle nuove norme previdenziali previste dalla legge di Bilancio”.

Pensioni, esodati, cumulo, diffida, le ultime news.

Le ultime news sul fronte esodati vengono fornite Luigi Metassi, ex esodato, beneficiario della prima salvaguardia, in pensione dal 2013 e ideatore del blog “Il Volo Della Fenice”, in un’intervista a Blastingnews. “Dal mio punto di osservazione, con gli esodati siamo al dunque: o gli si riconosce, in forma e sostanza, il diritto costituzionale al salario differito, come previsto all’atto degli accordi, oppure si dovrà prendere atto di un vulnus costituzionale al quale gli esodati non possono sottostare ed al quale sono preparati ad opporsi”. Ed aggiunge:”Preso atto della sopravvenuta chiusura del canale concertativo gestito dalla Rete dei Comitati, per l’immediato il comitato Licenziati o Cessati Senza Tutele di Elide Alboni, col quale collaboro, ha raggiunto un accordo di scopo con Opzione Donna, per una diffida legale mirata ad ottenere il cumulo contributivo gratuito anche per le categorie rappresentate”.

