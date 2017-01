Quelli che il calcio, ospiti ed anticipazioni. Domenica 22 gennaio 2017 torna su Rai 2 un nuovo appuntamento con Quelli che il calcio a partire dalle ore 13.45. Condotto come sempre da Nicola Savino e dalla Gialappa’s band, la puntata sarà ricca di ospiti e momenti super divertenti. Secondo le ultime anticipazioni alla postazione tecnica ci saranno, come sempre, Emanuele Dotto e Sarah Castellana, mentre a presidiare la postazione web ci sarà Melissa Greta Marchetto. Per quanto riguarda invece gli ospiti in studio ci saranno Paolo Casarin, Diego Abatantuono, Francesca Fialdini, Fulvio Collovati e Jake La Furia. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questa puntata di Quelli che il calcio nella parte dedicata alla musica ci sarà Samuele Bersani, il quale presenterà il suo nuovo album La fortuna che abbiamo e si esibirà dal vivo proponendo il suo grande successo Spaccacuore.

Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti: le partite in diretta dagli stadi.

Secondo le ultime anticipazioni anche questa settimana ad intrattenerci a Quelli che il calcio ci saranno gli sketch comici di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario, mentre in collegamento da Palermo ci saranno Mia Ceran e Totò Schillaci

Non potranno poi mancare a Quelli che il calcio i collegamenti dagli stadi; per Juventus-Lazio (anticipo delle 12.30) ci saranno Eleonora Pedron, Anna Falchi; per Bologna-Torino ci saranno Gigi Maifredi, Erjona Sulejmani e Marco Malvaldi; per Empoli-Udinese Massimo Cirri ed Ilenia Di Natale; per Genoa-Crotone Marco Nappi, Enrique Balbontin e Damiano Quinteri; per Palermo-Inter Ficarra e Picone, i quali presenteranno il loro ultimo film appena uscito nelle sale L’ora legale in compagnia di Nicola Berti.