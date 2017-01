Riforma delle pensioni, le ultime novità. Una delle misure del “pacchetto pensioni” contenuta nella Legge di Bilancio 2017 è l’ottava salvaguardia, con la quale il Governo conta di chiudere la partita iniziata diversi anni fa con gli esodati. Le procedure non sembrano andare in maniera spedita per l’Inca Cgil, che ha segnalato dei ritardi nell’espletamento delle pratiche burocratiche. “Gli esodati, rientranti nell’ottava salvaguardia, contenuta nella Legge di Bilancio 2017, hanno tempo di presentare le domande entro e non oltre il 2 marzo”, ricorda il patronato della Cgil. “Ad oggi, però l’Inps non ha ancora dato istruzioni in merito. L’Istituto previdenziale pubblico si è limitato a pubblicare due scarni messaggi”, ha precisato.

Pensioni, ottava salvaguardia per gli esodati. L’analisi dell’Inca

L’Inca-Cgil ha analizzato i messaggi dell’Inps sulle pensioni, contenti le istruzioni per l’ottava salvaguardia:”Con il primo, del 29 dicembre, ha solo informato di aver messo in linea le procedure per presentare le domande di pensione. Con il secondo n. 193, che porta la data del 17 gennaio (ma pubblicato sul sito istituzionale il 18), ha semplicemente comunicato di aver reso disponibili le procedure per la presentazione delle domande di certificazione dei requisiti richiesti con l’ottava salvaguardia”. L’Inca si augura, dunque “che l’Istituto voglia provvedere quanto prima, visto il trascorrere dei giorni al 2 marzo, data ultima utile affinché i 30.700 lavoratori possano effettivamente esercitare il loro diritto ad andare in pensione con le regole ante riforma Monti-Fornero”.

Pensioni anticipate, Ape.

L’Inca ha analizzato anche un’altra misura contenuta nella Legge di Bilancio 2017 sulle pensioni: l’Ape. Il presidente del patronato, Morena Piccinini, ha ribadito la posizione di non condivisione, espressa più volta anche dal leader della Cgil, Susanna Camusso. “A dispetto di quanto ha sbandierato il Governo”, ha affermato il presidente del patronato, “l’Ape non è affatto un anticipo pensionistico, ma, come peraltro indicato nella stessa legge di bilancio, un ‘anticipo finanziario a copertura pensionistica’. Il che costringerà il cittadino-lavoratore a contrarre un vero e proprio mutuo sul quale dovrà pagare interessi a banche e a compagnie assicurative, il cui importo è ancora indefinito”.

“Una occasione ghiotta per gli istituti credito e assicurazioni, che potranno allargare la clientela dei loro creditori (solvibili e non sofferenti!), una magrissima quanto opinabile occasione per chi ha lavorato tanti anni e che per esercitare il proprio diritto a pensione dovrà indebitarsi, facendo i conti con le proprie tasche”, ha concluso.