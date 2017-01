Serie A, 21° giornata: risultato Chievo-Fiorentina e Milan-Napoli. Finisce 3-0 per la Fiorentina l’anticipo tra la squadra viola e il Chievo Verona di ieri, sabato 21 gennaio 2017, alle 18:00 presso lo Stadio Bentegodi, che ha aperto la 21° giornata del campionato italiano. Partita dominata nettamente dalla squadra di Paulo Sousa, contro un Chievo ormai in piena crisi che ha subito 7 reti nelle due ultime gare casalinghe in serie A. La Fiorentina passa in vantaggio al 18° con Cristian Tello, che approfitta di un clamoroso svarione di Dainelli e conclude di destro alle spalle di Sorrrentino.

Al 51′ il giovane Chiesa viene atterrato da Cacciatore in area di rigore e l’arbitro fischia il penalty a favore dei viola. Dal dischetto Babacar non sbaglia ed è 2-0. Nei minuti finali arriva anche il terzo gol della Fiorentina con un sinistro preciso di Chiesa (migliore in campo) che sfrutta un contropiede ben avviato da Vecino. I viola vincono così su un campo difficile e salgono a quota 33 punti (con una partita in meno) a -4 dal Milan, che perde in casa 2-1 contro il Napoli.

Inizio shock per i rossoneri,che subiscono due gol nei primi nove minuti di partita. Prima Insigne e dopo Callejon sfruttano due assist del migliore in campo Mertens per battere un non incolpevole Donnarumma. Nel primo gol è Abate a perdersi l’uomo e a lasciare a tu per tu con il proprio portiere il numero 24 azzurro. Nel secondo, è Gustavo Gomez (sostituto dello squalificato Romagnoli) a farsi saltare da Mertens che imbecca Callejon: lo spagnolo supera Donnarumma con un tocco leggero sotto le gambe del gigante di Castellammare, uscito troppo precipitosamente dai pali.

Il Milan soffre le fitte trame di gioco del Napoli che pochi minuti dopo il secondo gol spreca un’occasione clamorosa con Mertens. Al 37′ Kucka riapre la partita, dopo un errore difensivo di Tonelli, ma nella ripresa è il Napoli ad avere l’occasione più clamorosa sempre con il belga. Occasione persa per Montella, che scivola a -7 dalla zona Champions (ma con una partita in meno). I partenopei agganciano momentaneamente la Roma al secondo posto.