Tagli di capelli medi, lob e semiraccolti: le ultime tendenze 2017

Tagli di capelli corti 2017: i nuovi tagli medi. I tagli di capelli medi continuano ad affascinare le star anche perché consentono di realizzare acconciature moderne da sfoggiare sul red carpet con grande eleganza. Il taglio di capelli medio è apprezzato da Olivia Wilde e Diane Kruger che portano le loro lunghezze alle spalle e propongono capigliature leggermente mosse. Ecco gli ultimi trend di stagione e le novità della moda capelli 2017.

Moda capelli e tagli 2017: acconciature messy.

Tra gli hairstyle più gettonati dell’ultimo tappeto rosso dei Golden globes 2017 abbiamo visto molte acconciature medie semiraccolte, in versione messy, con qualche ciuffo scompigliato in libertà. La bellissima Diane Kruger ha mostrato un raccolto con riga laterale, basso, super glam e tutto da imitare. Il suo look etereo ma moderno è stato reso ancora più prezioso dall’ombretto glitterato nei toni del violetto. Le onde poco definite fanno parte dunque non solo degli hairstyle da giorno ma anche di quelli da gran sera con la loro allure retrò e contemporanea al tempo stesso. Via libera ai lob abbinati alle acconciature capelli semiraccolte!