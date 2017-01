Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame di domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 gennaio 2017. «L’accusa di Oskar a David». Attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) scopriamo che Oskar accusa David, di fronte a Tina, di aver intenzionalmente nascosto la trappola nel bosco per fargli male, ma ovviamente Hofer nega di averlo fatto. Da parte sua, anche Tina sostiene di credere all’innocenza del giovane. Beatrice, intanto, insiste nel consigliare a Desirée di andare a letto con Adrian e fare in modo di rimanere incinta – e lo farà fino al punto di metterla in imbarazzo – ma la Bramigk su questo non è in sintonia con le idee della madre.

«Una Desirée non… desiderata!» Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame di domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) c’è una ragione profonda per cui Desirée non desidera avere figli: sentendosi – a dispetto del significato del suo nome – non voluta da Beatrice quand’era piccola, ora non riesce a provare un vero desiderio di maternità, traumatizzata com’è da questa sua esperienza. Ma la Hofer – scusandosi con lei per quanto fatto nel passato – non desiste dall’invitare la figlia a non sottovalutare la profonda amicizia che esiste tra Clara e Adrian. Melli rivela ad André che in passato ha subito dal nuovo arrivato – antipatico a tutti – Martin, un grave torto. La Morgenstern rischia di essere licenziata dal Fürstenhof per la veemenza della sua reazione all’insolenza di Martin, ma André difende la madre di Clara in presenza di Werner: la donna resta colpita dal suo comportamento cavalleresco e gli è molto grata.