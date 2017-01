Albano Carrisi, Romina Power, Loredana Lecciso: le ultime news ad oggi 23 gennaio 2017

Albano Carrisi, Romina Power, Loredana Lecciso, ultimo news. Intervistata dal settimanale Nuovo, Loredana Lecciso ha parlato del rapporto con Albano e del legame professionale tra il cantante e la ex moglie, ed ha dichiarato: “Andiamo d’amore e d’accordo. Lui, tra l’altro, è un papà bravissimo e i miei figli gli sono molto legati”. La Lecciso rispetta l’ex moglie del cantante e reputa il loro rapporto sostanzialmente di natura professionale. “Io rispetto tutti, la reputo una persona gentile e di sicuro nella vita bisogna trovare gli equilibri giusti. Assolutamente non sono gelosa. Parliamo di una sfera completamente diversa. Al Bano è un artista con una voce unica: se canta con altri artisti, a me non da fastidio. Con Romina sul palco formano una bella coppia come altre del passato”.

Loredana Lecciso si racconta al settimanale Nuovo.

Mentre sul rapporto con Albano e sul legame professionale con la Power si mostra tranquilla, ancora una volta non ha invece voluto spiegare come mai non fosse alle nozze della figliastra Cristel Carrisi lo scorso anno: “Su questo io non ho mai rilasciato alcuna dichiarazione. E non ne parlerò mai, mi dispiace: vi chiedo di rispettare il mio silenzio. Comunque sì, è stata una scelta”.