Amici 2017 Ed.16, ultime sui coach del Serale: Giorgia al posto di Emma? La verità...

Amici 2017 Ed.16, ultime sui coach del Serale. Si è molto parlato ultimamente della cantante Giorgia come uno dei possibili coach del Serale di Amici 2017 Ed.16, la trasmissione di Canale 5 e Real Time che in primavera tornerà protagonista della prima serata. Lo scorso anno i coach erano Elisa ed Emma e J-Ax e Nek ma quest’anno, complice anche l’annunciata mancata partecipazione di Emma per dedicarsi solo al nuovo disco, la new entry potrebbe essere proprio Giorgia. Sugli altri coach grava un “forse” e retromarcia più o meno annunciati ma ciò che avvicina la speranza di vedere Giorgia è proprio la presenza del compagno Emanuel Lo tra i professori di Amici 2017 Ed.16.

Giorgia al posto di Emma? La verità… Amici 2017 Ed.16, ultime sui coach del Serale.

In realtà Giorgia finora non si è espressa né in un senso né in un altro. “Mi hanno chiamato tante volte a fare il giudice, ma io non me la sento di dire a un ragazzo “sei fuori”. L’altro giorno guardavo X Factor e ho ammirato Arisa che doveva scegliere tra due ragazzi ed è riuscita a dirglielo in un modo bellissimo. Io potrei fare più il coach che il giudice. Mi sento più portata nel supporto. E comunque la TV mi mette ancora molto a disagio” ha svelato in una intervista recente Giorgia, una delle icone della musica italiana. Il suo non sembra un no definitivo.