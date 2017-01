Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le news ad oggi 23 gennaio 2017. Dopo le importantissime parole di Papa Francesco rivolte ai detenuti nella lettera inviata a Ristretti Orizzonti, scopriamo le ultime notizie sul fronte delle carceri e la situazione dei detenuti nel Lazio e in Sicilia.

Amnistia e indulto: ultime su carceri e detenuti.

Secondo quanto riportato da Ristretti Orizzonti prosegue il progetto Libri Fragili realizzato da ArteStudio con il finanziamento della Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico “Io Leggo“. I grandi classici della letteratura mondiale sono stati portati nei 5 Istituti penitenziari del Lazio, in un centro per immigrati e una comunità psichiatrica con incontri in libreria e workshop di scrittura per detenuti e richiedenti asilo. Il prossimo 25 gennaio alle “ore 10.00 presso la Casa circondariale di Latina, Alba Bartoli, Maria Sandrelli e Eva Grieco leggeranno brani di Calvino, Alice Munro e Conrad ai detenuti della sezione maschile dell’Istituto. Gli incontri proseguono fino a marzo presso il carcere femminile di Rebibbia, la Casa circondariale di Rieti, il carcere di Velletri e ancora la Casa circondariale di Latina e Regina Coeli, la Comunità Terapeutica di Corviale, Il Centro Immigrati di Programma Integra, la libreria Odradek di Roma”.

Ad Agrigento, secondo quanto riportato da lavalledeitempli.net, nei giorni scorsi il deputato nazionale del Partito democratico Tonino Moscatt ha fatto visita al carcere di contrada Petrusa. “Insieme al Direttore e le maggiori rappresentanze che animano professionalmente l’Istituto, abbiamo affrontato i problemi del personale e dei detenuti. Ho trovato lavoratori eccezionali che operano con intensità malgrado le tante difficoltà. Infatti dalla mia perlustrazione, come annunciato dai sindacati, è emersa una situazione del tutto indecorosa negli uffici, che oltre ad essere freddi presentavano surreali piogge interne dovute a infiltrazioni mai arginate e peggiorate, col rischio – oltretutto – di pericolosi corto circuiti”. “Mi hanno rincuorato però le parole del ragioniere capo dell’Istituto penitenziario, il quale mi ha garantito dell’esistenza degli appalti già avviati per i lavori straordinari che prevedono la copertura del tetto, il rifacimento dei solai, la sistemazione del pavimento divelto e la manutenzione ordinaria delle opere. Ad ogni modo mi sono attivato per un incontro col Provveditore regionale per l’ottenimento di risorse aggiuntive straordinarie” ha detto il parlamentare, sottolineando oltre alle altre esigenze igienico sanitarie anche il lavoro encomiabile del personale.

