Beautiful, anticipazioni e trame di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2017. «L’equivoco di Steffy». Secondo le anticipazioni di Beautiful il rapporto tra Liam (Scott Clifton) e Bill (Don Diamont) si è oltremodo deteriorata perché i proclami moralistici sulla famiglia sostenuti dal magnate sono stati smentiti proprio da lui. Frattanto Deacon (Sean Kanan) cerca di mettersi di traverso nella relazione tra Quinn (Rena Sofer) e Eric (John McCook), consideratone l’evidente opportunismo. Ma Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che non conosce il nome della donna che frequenta il patriarca, lo incoraggia a vivere la sua vita nel miglior modo possibile. Resterà di stucco quando saprà chi è l’amante!

«In tre a Monaco!» Beautiful, anticipazioni e trame di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2017.

Frattanto le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge (Thorsten Kaye) viene sollevato dalla carica di CEO della Forrester Creations e il suo posto viene assunto dallo stesso Eric! Bill cerca di sottrarre suo figlio, Will, da Katie (Heather Tom), e nel frattempo impone a Liam, Wyatt (Darin Brooks) e Steffy di andare a Monaco per rappresentarlo allo Spencer-Summit. La condivisione di questa esperienza in Europa, crea tensione tra i fratelli, ma per Bill deve essere superata. Intanto Quinn respinge le avances di Deacon, ed è orgogliosa che Eric sia il nuovo CEO dell’azienda di famiglia. Il suo scopo è quello di ufficializzare la relazione con lui. Camuffata da tecnico informatico cerca di raggiungerlo nel suo ufficio, ma si trova davanti Steffy che le sbarra la strada e chiede a Eric di sbatterla fuori. Non ha ancora capito niente!